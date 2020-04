Vliegtuigen parkeren is moeilijker dan het lijkt

Dat het coronavirus het luchtverkeer heeft lamgelegd, heeft naast financiële implicaties ook grote praktische gevolgen. Waar en hoe parkeer je duizenden vliegtuigen? 'Een vliegtuig is niet gemaakt om aan de grond te staan.'

De coronapandemie heeft in een paar weken een groot deel van het wereldwijde vliegverkeer lamgelegd. Terwijl normaal op elk gegeven moment meer dan 20.000 vliegtuigen in de lucht hangen, is dat cijfer sinds twee weken met zo'n 90 procent gedaald, blijkt uit cijfers van de luchtverkeersleider Eurocontrol. Zowat de hele sector is op waakvlamstand overgegaan.

We hebben een taxiweg moeten vrijmaken om toestellen te kunnen parkeren. Ihsane Chioua Lekhli Woordvoerder Brussels Airport

Dat heeft naast zware financiële implicaties ook grote praktische gevolgen. Want waar parkeer je al die toestellen die normaal in de lucht hangen? Ook Brussels Airport, waar een kleine 80 toestellen aan de grond staan, moest wat creatief zijn. 'We hebben meer plaats dan normaal, omdat een deel van onze gates gesloten is', zegt woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli. 'Maar daarnaast hebben we een taxiweg moeten vrijmaken om toestellen te kunnen parkeren.'

Schermvullende weergave De vliegtuigen van Brussels Airlines in de rij. ©RV DOC

Probleem opgelost, dus? Zo eenvoudig is het niet. Want een vliegtuig aan de grond houden is ongeveer even ingewikkeld als het in de lucht krijgen. 'Vliegtuigen zijn niet gemaakt om aan de grond te staan', zegt Kristof Meerten, operationeel verantwoordelijk voor de fleet van Brussels Airlines. 'Het is een bijzonder intensieve taak om ze daarop voor te bereiden.'

Diepvries

Brussels Airlines heeft 42 toestellen aan de grond staan in Brussel. Zes daarvan staan in 'storage', de luchtvaartvariant van de diepvries, zeg maar. 'Dat zijn toestellen waarvan we verwachten dat ze langer dan drie maanden aan de grond blijven', zegt Meerten. 'Ze worden volledig ingepakt, vanbinnen en vanbuiten. De ramen worden afgeplakt om elke lichtinval te vermijden, zodat de zetels niet verkleuren. En alle openingen, zoals motoren of landingsgestel, worden afgedekt, tegen ongedierte en corrosie. Van sommige toestellen worden de motoren zelfs afgenomen. Dat hele proces neemt 300 tot 400 manuren in beslag, afhankelijk van het type toestel.'

Schermvullende weergave De zetels van de vliegtuigen aan de grond worden afgedekt om ze te beschermen. ©RV DOC

De overige 36 vliegtuigen, waarvan Brussels Airlines hoopt dat ze binnen drie maanden weer de lucht in kunnen, krijgen een minder verregaande behandeling, een procedure die 'parking' wordt genoemd. Ook die vliegtuigen worden na het uitvoeren van een hoop tests ingepakt, maar minder extreem. Zo zijn de motoren wel afgedekt, maar het landingsgestel niet. En de schuifraampjes gaan dicht, maar de ramen worden niet afgeplakt. 'Die procedure neemt 30 tot 60 uur in beslag', zegt Meerten.

Halve meter opschuiven

Om de paar dagen moeten we al die toestellen een halve meter verschuiven, zodat de banden een kwartje kunnen draaien. Kristof Meerten Verantwoordelijke Brussels Airlines

Als de toestellen eenmaal geparkeerd zijn, stopt het werk niet. Om ze gebruiksklaar te houden is een team van een dertigtal mensen permanent in de weer. Meerten: 'We hebben een resem taken die om de zoveel tijd moeten worden uitgevoerd. Dat gaat om het laten draaien van de motoren of het testen van de bewegende onderdelen, maar ook om bandenonderhoud.'

'Zo'n tuig weegt enorm veel, wat tot een vervorming in de banden kan leiden als het te lang stilstaat. En dus moeten we om de paar dagen al die toestellen een halve meter verschuiven, zodat de banden een kwartje kunnen draaien. Dat klinkt onnozel, maar het moet gebeuren.'

Normaal kost het parkeren van een vliegtuig ook handenvol 'parkeergeld'. Maar in deze uitzonderlijke tijden is daar een akkoord over gesloten tussen luchthaven en maatschappij, bevestigt Brussels Airlines, zonder in detail te treden.

Schermvullende weergave Opening aan de vliegtuigen worden afgedekt, tegen ongedierte en corrosie. ©RV DOC