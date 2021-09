Vliegtuigen zijn de nieuwe containers...

In Zaventem werd in het eerste halfjaar 33 procent meer vracht vervoerd dan in het precoronajaar 2019.

Luchtvrachtbedrijven vervoeren plots meubels en chemicaliën: dingen die voorheen uitsluitend per schip getransporteerd werden. Het levert op de vliegvelden van Zaventem en Luik dit jaar zo’n duizend nieuwe jobs op. ‘Dit is structureel.’

De wereldwijde luchtvracht beleeft toptijden en dat is te merken op de belangrijkste vrachtluchthavens van ons land. Bij Brussels Airport en Liege Airport komen er dit jaar meer dan duizend jobs bij.

In Zaventem werd in het eerste halfjaar 33 procent meer vracht vervoerd dan in het precoronajaar 2019. De luchthaven van Luik kent ook nooit geziene groeicijfers. Na het recordjaar 2020 lag het vrachtvolume op Bierset de eerste acht maanden van het jaar 39 procent hoger dan het jaar voordien. ‘Iedereen die vrachtvliegtuigen heeft, zet ze in en stuurt ze met tegenzin op regulier onderhoud’, zegt Bert Selis, de cargoverantwoordelijke op Liege Airport.

De essentie Terwijl de passagiersluchtvaart nog in een diepe crisis zit, kunnen de vrachtbedrijven op de luchthavens het werk nauwelijks aan.

De onstuimige opmars van e-commerce door corona, de ontwrichte containermarkt en het gebrek aan vrachtruimte op passagiersvluchten zijn de belangrijkste oorzaken.

Het noopt luchtvrachtbedrijven tot creatieve oplossingen: zoals het vol vracht stoppen van passagierstoestellen.

De situatie kan nog twee jaar aanhouden.

Die groei is grotendeels het gevolg van de coronacrisis. Die heeft in eerste instantie e-commerce een nog sterkere boost gegeven. ‘We hebben in één jaar de groei gehad die we voor de komende tien jaar verwacht hadden’, zegt DHL-zegsman Freek De Witte.

Tegelijkertijd belandde de wereldwijde containerhandel in een crisis. De verschillende golven van de pandemie leidden geregeld tot het stilvallen van China, de fabriek van de wereld. Net op het moment dat fabrieken weer opstartten, werden cruciale containerhavens gesloten waardoor de volle containers niet naar Europa en de VS konden vertrekken.

Levertijden met een container van China naar Europa lopen op van voorheen zes weken naar vier maanden nu. Dat leidt tot exploderende tarieven: een container versturen van China naar Europa werd in een jaar tijd gemakkelijk tien keer zo duur. Die hogere kosten legden een bom onder Chinese producenten van spullen met een lage winstmarge, zoals goedkoop textiel of kerstverlichting.

Maar voor duurdere dingen zochten vervoerders alternatieven. Dat was in eerste instantie de trein, maar ook daar gelden ondertussen lange vertragingen: wie voor deze maand nog een slot op een vrachttrein van China naar Europa wil bestellen, is eraan voor de moeite: onmogelijk. Luchtvracht is in dat soort situaties de ‘last resort’ zegt iedereen in de sector, niet helemaal zonder trots.

12 x Vervoer van vracht per vliegtuig is inmiddels 12 keer zo duur als per schip.

Maar de luchtvrachters kampen met een eigen probleem: niet alleen was er een extra aanbod van vracht, er was ook nog een kleiner aanbod van vrachtcapaciteit. Luchtvracht wordt doorgaans voor een belangrijk deel vervoerd in de bagageruimte van passagiersvliegtuigen. Die vluchten vielen vorig jaar bijna helemaal weg en komen nu pas weer langzaam op gang.

Nog altijd vliegt de wereldwijde passagiersluchtvaart maar op de helft van de prepandemiecapaciteit. En wat vliegt, doet dat vooral op relatief korte afstand: intercontinentale passagiersvluchten liggen nog altijd grotendeels lam. Dat jaagt de prijzen de hoogte in. Het versturen van een vracht per vliegtuig was voor corona doorgaans vijf keer zo duur als per schip, ondertussen geldt een vermenigvuldiging van twaalf op de toch al stevig gestegen containertarieven.

Dat maakte dat vervoerders alles uit de kast halen om aan extra vliegtuigen te komen om al die vracht te vervoeren. Toestellen die uit roulatie gehaald zouden worden, worden toch nog even in de vloot gehouden en hier en daar worden vliegtuigen die in een Amerikaanse woestijn in de mottenballen staan na een opknapbeurt toch weer in gebruik genomen.

Tegelijkertijd begon het Israëlische bedrijf IAI met het ombouwen van passagierstoestellen in vrachtkisten. Het ombouwen kan relatief snel - in 130 dagen - en het bedrijf heeft al een wachtlijst voor 150 toestellen die dringend omgebouwd moeten worden.

Het afgelopen jaar zijn hier op de luchthaven meer dan 300 miljoen vaccins gepasseerd. Nathan De Valck Hoofd Cargo Brussels Airport

Autobanden in gangpad

De torenhoge luchtvrachttarieven leveren uitzonderlijke toestanden op: vliegtuigen vliegen leeg van Europa naar China om vol terug te keren. ‘Wij doen dat niet’, zegt DHL-zegsman De Witte, maar hij kan wel uitleggen hoe dat kan. Voor corona kostte het 250.000 tot 300.000 dollar per maand om een vrachtvliegtuig inclusief bemanning te huren. Ondertussen zijn die prijzen opgelopen tot meer dan 1 miljoen dollar per maand. Transportbedrijven met langlopende leasecontracten kunnen het zich daarom veroorloven leeg naar China te vliegen. Die vlucht wordt ruimschoots terugverdiend met de terugvlucht.

Tegelijkertijd worden ongebruikte passagiersvliegtuigen ingezet om vracht te vervoeren. Vaak worden de stoelen uit het toestel gehaald, maar lang niet altijd. Dozen worden vastgesnoerd op de zetels, autobanden in het gangpad gestald.

Het vullen van passagierstoestellen met vracht is een noodoplossing die tijdens de pandemie ontstaan is, want het in- en uitladen in een passagiersgedeelte is arbeidsintensief. ‘Dan ben je met tien man vier uur bezig om 30 ton lading uit een toestel te krijgen, terwijl je in een vrachtvliegtuig in een uur met minder mensen 100 ton doet’, zegt Bert Selis, cargoverantwoordelijke op de luchthaven van Luik.

Maar er worden nu ook spullen per vliegtuig vervoerd die normaal altijd per zeecontainer verstuurd worden. ‘High-end meubels en zelfs chemicaliën zijn typische dingen die we voor corona eigenlijk nooit vervoerden, maar nu wel’, zegt De Witte.

Dat leidt tot grote drukte op de vrachtafdelingen van de diverse luchthavens, ook in ons land. Brussels Airport profiteerde vanaf het begin van de coronacrisis van een sterke groei van de vraag, met dank aan zijn mondiale farmahub. Die speelt een cruciale rol in de verdeling van corona- vaccins over Europa en de rest van de wereld.

‘Het afgelopen jaar zijn hier op de luchthaven meer dan 300 miljoen vaccins gepasseerd’, zegt Nathan De Valck, die op Brussels Airport aan het hoofd staat van de vrachtactiviteiten.

Interimkantoren maal drie

Een eerder geplande investering van 100 miljoen euro in de uitbreiding van de vrachtluchthaven met 100.000 vierkante meter werd in april opgeleverd. Dat kon op geen beter moment vallen. Alle extra ruimte is ondertussen ingenomen. Een nieuwe uitbreiding is op komst ‘en die zit nu ook al helemaal vol’, zegt De Valck.

Bij Brussels Airport zijn er bij de vervoerder DHL het afgelopen jaar 200 jobs bijgekomen en staan nu 150 vacatures open. Daar komen volgens De Valck nog eens minstens 150 tot 200 banen in de handling-bedrijven bij. Alles samen komt de teller makkelijk boven 500 jobs uit.

Dat is een welgekomen meevaller voor de luchthaven, die vooral van passagiersvluchten afhankelijk is. Dat vluchten een groot deel van vorig jaar stillagen, kostte zo’n 4.000 mensen hun job. Vooral bij Brussels Airlines, de bagage-afhandelaar Swissport en de luchthavenuitbater zelf gingen veel banen verloren.

De boom in luchtvracht creëert extra jobs in Luik. De pakjesreus FedEx stelde recent een eerder aangekondigde sanering van 670 banen bij, waardoor maar iets meer dan 150 mensen hun baan verloren. Maar de groei bij de andere luchtvracht- en logistieke bedrijven maakt dat er dit jaar toch zo’n 500 jobs bijkomen, schat Selis. ‘Het aantal interimkantoren is hier in korte tijd maal drie gegaan’, zegt hij.