Vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce schrapt 4.600 jobs

Rolls-Royce, een bedrijf dat behalve de naam niets meer te maken heeft met de bekende luxewagenbouwer, kampt met problemen bij zijn Trent-vliegtuigmotoren die in de 787 Dreamliner van Boeing zitten. Daardoor moesten luchtvaartmaatschappijen een dertigtal toestellen aan de grond houden voor technische inspecties. Maar de ontslagronde heeft daar niets mee te maken, verzekert Warren East, de CEO van Rolls-Royce.

Van de 4.600 jobs die hij wil schrappen, zit er niet één bij de teams die bezig zijn met het oplossen van de problemen met de Trent 1000-motoren. De ontslagen vallen immers niet in de afdelingen engineering en productie, maar bij de ondersteunende diensten en het management .

Rolls-Royce telt 55.000 werknemers , van wie 26.000 in het Verenigd Koninkrijk.

Besparen

Met de ontslagen wil East 400 miljoen pond (ruim 450 miljoen euro) per jaar besparen tegen 2020. Maar om dat te bereiken is een grote inspanning nodig. Rolls-Royce gaat een provisie van 500 miljoen pond aanleggen voor de herstructurering.

Het is niet de eerste keer dat Rolls-Royce het mes zet in zijn personeelsbestand. In 2014 verdwenen er ook al 5.000 banen na een reeks winstwaarschuwingen.