Vliegverbod halveert verkoop Boeing

De vliegtuigbouwer leverde in het tweede kwartaal maar 90 toestellen af bij zijn klanten, minder dan de helft dan in het tweede kwartaal van vorig jaar (toen 194).

De 737 MAX-vloot staat sinds midden maart wereldwijd aan de grond, na twee dodelijke crashes in enkele maanden tijd. Bij die ongevallen, in Indonesië en Ethiopië, kwamen in totaal 346 mensen om het leven.