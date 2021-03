Volocopter haalt 200 miljoen op voor vliegende taxi's

De Duitse maker van luchttaxi's Volocopter lanceerde een kapitaalronde in de wedloop om als eerste commerciële vluchten aan te bieden.

Volocopter haalt volgens het financiële persbureau Bloomberg 242 miljoen dollar (200 miljoen euro) op bij investeerders. Onder meer de bandenmaker Continental, enkele fondsen beheerd door BlackRock en Atlantia, de holding van de familie Benetton, zijn bij de geldschieters. Het totale investeringsbedrag komt door de operatie op 322 miljoen euro.

300 prijs Voor een trip met de Volocity zouden passagiers 300 euro neertellen.

Tegen 2023 wil Volocopter commerciële vluchten aanbieden met zijn Volocity, het toestel dat sinds 2011 in ontwikkeling is. In de Volocity, die elektrisch aangedreven wordt, is plaats voor twee passagiers. Intussen heeft hij er al ruim 1.000 testvluchten op zitten.

In eerste instantie zet het bedrijf uit Karlsruhe in op commerciële vluchten in onder meer Parijs en Singapore. De Volocity blijft voorlopig slechts 17 minuten in de lucht en moet nog worden bestuurd door een piloot, maar zou op termijn automatisch vliegen. Voor een trip met de Volocity zouden passagiers 300 euro neertellen.

Uber

Volocopter is een van de vele tientallen bedrijven die wereldwijd aan de techniek voor een vliegende auto sleutelen. Het taxibedrijf Uber pompte onlangs nog 75 miljoen dollar in Joby Aviation, dat eveneens tegen 2023 een vliegende wagen wil lanceren.