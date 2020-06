Voorakkoord over sociaal plan bij Brussels Airlines

De vakbonden en directie van Brussels Airlines hebben een princiepsakkoord gesloten over de herstructurering, die er noodgedwongen aankomt door de coronacrisis. Vrijdag volgt een bijzondere ondernemingsraad.

Na weken onderhandelen hebben de vakbonden en directie van Brussels Airlines een voorakkoord bereikt over de herstructurering. Door de economische impact van de coronacrisis wil de luchtvaartmaatschappij 1.000 jobs schrappen. Het personeel dat blijft, moet loon inleveren. Het princiepsakkoord bevat onder meer een sociaal plan voor de mensen die vertrekken en nieuwe arbeidsvoorwaarden voor wie blijft.

Het vertrekplan komt vrijdag voor de bijzondere ondernemingsraad. Als het daar ondertekend wordt, trekken we ermee naar het personeel. Filip Lemberechts ACLVB

'Hoeveel mensen precies moeten opstappen, is nog niet duidelijk', zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB. De vakbonden zetten in op vrijwillig vertrek om zo veel mogelijk naakte ontslagen te vermijden. 'Het vertrekplan komt vrijdag voor de bijzondere ondernemingsraad. Als het daar ondertekend wordt, trekken we ermee naar het personeel.'

Wel zeker is dat er een nieuwe loonstructuur komt: sommige lonen worden bevroren en er moet ingeleverd worden. 'We hebben de initiële voorstellen van de directie fors kunnen inperken', zegt Lemberechts. Bij de aankondiging van de herstructurering midden mei lag een maximale loondaling van 15 procent op tafel.

Nieuwe manier van vliegen

De zwaarste dobber in de onderhandelingen waren de nieuwe vluchtprestaties: hoe lang wordt er gevlogen, wat zijn de rusttijden, hoelang blijft het personeel in het buitenland? 'De manier van vliegen verandert helemaal', zegt Anita Van Hoof van de socialistische vakbond BBTK. 'Daar is lang over gediscussieerd.'

Om het sociaal plan te waarborgen is geld nodig. Daarvoor is Brussels Airlines sterk afhankelijk van het moederbedrijf Lufthansa, waar morgen de aandeelhouders de knoop doorhakken over het reddingsplan van 9 miljard euro. Die kredietlijn kan Brussels Airlines, in acute cashnood, gebruiken.