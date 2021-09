Waalse luchtvaartleverancier TAC komt in Franse handen

TAC, opgericht in 1981 en gevestigd in het Waalse plaatsje Milmort, was tot april onderdeel van de Amerikaanse groep TransDigm. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van drijfstangen en andere mechanische onderdelen voor de luchtvaartindustrie. De Belgische onderdelen worden verwerkt in de meeste commerciële vliegtuigen, onder meer van het Europese Airbus, maar ook in helikopters, militair materiaal en ruimtetuigen.