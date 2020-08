Waalse luchtvaarttrots Sonaca scheurt broek aan Amerikaanse superdeal

De Waalse luchtvaarttoeleverancier Sonaca slikt een waardevermindering van 100 miljoen euro op zijn Amerikaanse dochter LMI. De stilgelegde productie van de Boeing 737 Max en de coronacrisis brengen het bedrijf extra klappen toe.

'Our companies are a great match.' Bernard Delvaux, de CEO van het Waalse luchtvaartbedrijf Sonaca, kondigde in 2017 trots de overname van LMI aan. Het bedrijf uit Gosselies legde toen 430 miljoen dollar op tafel voor zijn Amerikaanse sectorgenoot: 190 miljoen dollar cash en 240 miljoen dollar voor de overname van schulden. Door de megadeal verdubbelde de Waalse producent van 'slats' en 'flaps' (vleugelkleppen) zijn omzet in één klap. Een onwaarschijnlijke stunt voor Delvaux, die Sonaca enkele jaren eerder nog via een zware herstructurering van het faillissement redde.

De overname van LMI luidde voor Sonaca het begin van een moeilijke periode in. Snel werd duidelijk dat de firma uit Missouri vierkant draaide. 'LMI heeft een operationeel probleem', erkende Delvaux. 'Het bedrijf slaagt er niet in het groeiende volume aan bestelde onderdelen te volgen.'

Drie jaar na de overname maakt Sonaca een zure balans op. De Waalse toeleverancier heeft voor het boekjaar 2019 een waardevermindering van 101 miljoen euro op LMI geboekt, blijkt uit de jaarrekening van het bedrijf. Sonaca heeft met andere woorden een kwart te veel betaald voor zijn Amerikaanse juweel. Een bittere pil voor de Waalse belastingbetaler, die via het publieke investeringsfonds SRIW meer dan 90 procent van de toeleverancier bezit.

Corona

Volgens Delvaux zijn er twee redenen waarom het bedrijf in april besliste de waarde van LMI bij te stellen. Enerzijds zette Boeing eind vorig jaar na twee dodelijke crashes de productie van zijn populaire 737 Max stil. Dat vliegtuig was goed voor 40 procent van de activiteiten van LMI. 'We wisten dat de stopzetting een grote impact op 2020 zou hebben', aldus de CEO.

Anderzijds doet het coronavirus de luchtvaartsector op zijn grondvesten daveren. Door de fors gedaalde vraag gaan zowel luchtvaartmaatschappijen als vliegtuigbouwers door een existentiële crisis. Daarom moest Sonaca meerdere fabrieken tijdelijk sluiten en draaien die nu op een lager pitje. 'Door de gedaalde vraag houden wij momenteel nog 40 procent van onze normale activiteiten over', zegt Delvaux. 'Als je twee zwarte zwanen op drie maanden tijd krijgt, kan je moeilijk een magnifiek resultaat verwachten.'

Om de coronacrisis te overleven heeft Sonaca een extra buffer van 150 miljoen euro opgebouwd. De beide aandeelhouders, het Waalse investeringsfonds SRIW en zijn federale tegenhanger FPIM, stopten het bedrijf elk 25 miljoen euro toe en zetten een lening van 26,6 miljoen euro om in kapitaal. Daarnaast kan Sonaca 45 à 75 miljoen euro losweken bij de banken. 'We kunnen enkele moeilijke jaren overleven en sterker uit de crisis komen', bezweert Delvaux.

Het bedrijf snoeit ook fors in de kosten en het personeel. In de VS zette Sonaca meer dan 1.000 mensen aan de deur. In Brazilië vertrok 250 man, in Canada 100. Daardoor kromp het totale personeelsbestand in een paar maanden tijd met een derde. In Gosselies, waar 1.600 mensen werken, is 60 procent van het personeel tijdelijk werkloos.

Ontslagen liggen in België voorlopig niet in het verschiet. 'Onze prioriteit ligt nu bij het cashbeheer, maar tegelijk moeten we de toekomst voorbereiden', legt de CEO uit. 'Als Boeing de productie herstart, moeten wij klaarstaan want anders riskeren we boetes.'

Toekomst

Voor de komende jaren toont Delvaux zich behoorlijk pessimistisch. 'Ten vroegste in 2025' zal Sonaca opnieuw op precoronaniveau draaien, verwacht hij. 'Het coronavirus zit in alle continenten. Het herstel zal lang duren. Zakenlui gebruiken vaker videoconferenties en vliegen minder. Door de problemen van de luchtvaartmaatschappijen zullen er veel tweedehandsvliegtuigen op de markt komen, wat extra druk zet op de vraag naar nieuwe toestellen.'

Toch ziet de CEO ook opportuniteiten. 'Onze industrie zal zich de komende maanden en jaren herverdelen. De vraag is: ben je een consolidator of word je opgegeten? Wij kozen voor het eerste en kunnen zelf beslissen. Sonaca blijft een stabiele pijler in de wereld van de vliegtuigcarrosserie, en zo zijn er niet veel meer.'

Hoewel Sonaca de voorbije drie jaar 75 miljoen euro nettoverliezen opstapelde, blijft Delvaux de gedurfde overname in de VS verdedigen. Zo beklemtoont hij dat LMI zijn negatieve ebitda uit het rampjaar 2018 vorig jaar omzette in een operationele cashflow van 45 miljoen dollar. 'Er heeft een turnaround plaatsgevonden in de VS', zegt Delvaux. 'We hebben getoond dat herstel mogelijk is. Op lange termijn blijft de overname een goede zaak. We moesten diversifiëren en dankzij LMI kregen we er klanten zoals Boeing bij. Dat maakt Sonaca stabieler en geeft ons meer groeimogelijkheden.'