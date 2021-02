Waalse luchtvaarttrots Sonaca sluit vier fabrieken

De Waalse luchtvaarttoeleverancier Sonaca moest vorig jaar vier sites sluiten en zette 1.500 werknemers aan de deur.

De coronacrisis doet Sonaca bloeden. Als gevolg van de ingestorte vraag naar nieuwe vliegtuigen heeft de producent van luchtvaartonderdelen 4 van zijn 30 vestigingen definitief gesloten. Dat zegt CEO Bernard Delvaux vrijdag in L'Echo. Eén fabriek in China en drie fabrieken in de Verenigde Staten sloten definitief de deuren. Twee van die Amerikaanse vestigingen staan al compleet leeg.

In het buitenland moest het bedrijf uit Gosselies massaal werknemers ontslaan. Op de sites in de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico, Canada en Roemenië verdwenen zowat 1.500 jobs van de 4.500 jobs. In Gosselies, waar 1.600 mensen werken, kon het bedrijf een beroep doen op economische werkloosheid voor de helft van zijn personeel.

Ook de omzet van Sonaca kreeg klappen. Het bedrijf boekte vorig jaar een zakencijfer van ongeveer 430 miljoen euro. 'We kunnen zeggen dat we quasi de helft van onze omzet zijn verloren', zegt Delvaux.

Terwijl het bedrijf aanvankelijk op een operationele winst (ebitda) van ruim 90 miljoen euro rekende, eindigt Sonaca uiteindelijk met een 'licht negatief cijfer, maar dichtbij nul'. 'Dat lijkt niks, maar met de helft minder omzet en belangrijke vaste kosten is dat een hele stunt', aldus Delvaux. Volgens de CEO slaagde Sonaca er vorig jaar in om geen cash te verbranden.

Boeing 737 Max

2020 draaide uit op een compleet rampjaar voor Sonaca. Het bedrijf, dat aanvalsboorden (slats) en verliesboorden (flaps) voor klanten als Airbus en Boeing bouwt, kende niet alleen de coronacrisis. Ook de stilgelegde productie van de Boeing 737 Max na twee dodelijke crashes was een serieuze streep door de rekening. Het vliegtuig was goed voor 40 procent van de activiteiten van zijn Amerikaanse dochter LMI. Sonaca nam dat bedrijf in 2017 voor 430 miljoen euro over, maar moest later een waardevermindering van 100 miljoen euro slikken.

Hoewel de Boeing 737 Max sindskort opnieuw de lucht in mag, blijft Delvaux pessimistisch voor 2021. 'Het blijft een extreem zwak jaar op gebied van omzet', waarschuwt de CEO. Hij verwacht dat de vluchten op middellange afstand als eerste stapsgewijs zullen hernemen. Voor de vliegtuigen op de lange afstand rekent Sonaca pas binnen drie à vijf opnieuw een normale verkoop.

Besparingen en extra bankleningen moeten Sonaca door de crisis sleuren. De beide aandeelhouders, het Waalse investeringsfonds SRIW en zijn federale tegenhanger FPIM, stopten het bedrijf al extra miljoenen toe.