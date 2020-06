Waarom de regering Aviapartner redt en Swissport niet

Tien dagen nadat de afhandelaar Swissport Belgium failliet gaat, steekt de federale regering concurrent Aviapartner 25 miljoen euro toe. Waarom kreeg eigenaar Laurent Levaux voor mekaar wat Swissport niet lukte?

Laurent Levaux heeft het opnieuw geflikt. De federale regering zette woensdag het licht op groen om de afhandelaar Aviapartner België een lening van maximaal 25 miljoen euro toe te kennen. Daarmee houdt de flamboyante eigenaar zijn wankele bedrijf recht in stormachtige coronatijden.

De beslissing komt er tien dagen nadat Swissport Belgium, de enige concurrent van Aviapartner in Zaventem, het faillissement had aangevraagd. De Zwitserse afhandelaar verwees daarvoor naar de wereldwijde instorting van de markt als gevolg van de coronapandemie. Nochtans had Swissport ook steun gevraagd aan de federale regering. Het bedrijf bevestigde dat in mei aan De Tijd, maar ontkende het circulerende bedrag van 20 à 30 miljoen euro.

Dat Aviapartner wel geld krijgt, is opmerkelijk. Federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) maakte altijd duidelijk dat de regering alleen bedrijven zou helpen die voor de coronacrisis gezond waren. Maar zowel Swissport als Aviapartner boeken in België al jaren verlies.

Gezond

In mei boog het federale kernkabinet zich uitgebreid over de moeilijke situatie van alle bedrijven in de Belgische luchtvaartsector. Toen al kwamen signalen dat de twee erkende afhandelaars in Zaventem het zeer moeilijk hadden.

Sindsdien lijkt de regering twee criteria te hanteren om uitzonderlijk toch ongezonde bedrijven ter hulp te schieten. Enerzijds moet de Belgische economie grote schade lijden als de firma in kwestie kapseist. Dat was het geval bij de afhandelaars, die de hele organisatie in het luchthavengebouw en op de tarmac op zich nemen. Als Swissport en Aviapartner zouden wegvallen, dreigde de nationale luchthaven maandenlang te blokkeren.

Anderzijds eist de overheid dat ook de aandeelhouders van de getroffen bedrijven een inspanning doen. En daar lag bij Swissport, net als bij Lufthansa in het geval van Brussels Airlines, het probleem. Kort na de lockdown kreeg de federale regering wel het signaal dat Swissport Belgium van zijn moederbedrijf een financiële injectie had gekregen omdat de cashpositie razendsnel in gevaar kwam, maar dat blijkt niet het geval. 'Swissport Belgium ontving in 2020 geen enkele financiering van Swissport International', bevestigt het bedrijf in een reactie.

Contact

Het Zwitserse hoofdkantoor vroeg eind maart een 'transformatieplan' van Swissport Belgium. Maar gezien de wereldwijde crisis wilde de aandeelhouder geen geld meer pompen in zijn verlieslatende Belgische activiteiten. Daardoor voldeed het bedrijf niet aan de tweede reddingsvoorwaarde van de regering.

Na verschillende contacten viel de lijn tussen de regering en Swissport plots stil. 'Er zijn de voorbije weken pogingen geweest om contact te leggen met het management van Swissport, helaas zonder antwoord van hen', vertelde federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vorige week in de Kamer. 'Het is bijzonder moeilijk te helpen waar dat kan en binnen de regels die daarvoor gelden, als er geen communicatie mogelijk is.'

Swissport ontkent dat staalhard. Volgens het bedrijf vond een laatste vergadering met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), die de staatssteundossier beheert, plaats op 17 april. 'Aan het eind van die meeting was het voor ons duidelijk dat de FPIM niet in de positie was Swissport Belgium enige vorm van steun te geven', zegt het bedrijf. Nadien werd Swissport naar eigen zeggen niet meer gecontacteerd door de federale regering. Vorige week barstte de bom en vroeg Swissport tot verbazing van de ministers het faillissement aan.

Monopolie

De ondergang van Swissport Belgium versterkte de onderhandelingspositie van Laurent Levaux. Plots beschikte Aviapartner over een monopolie in Zaventem. Dat Levaux daarbij gebruikmaakte van zijn uitstekende politieke contacten, vooral bij de MR, staat buiten kijf.

In tegenstelling tot Swissport stond Aviapartner wel open voor de converteerbare lening die de regering verkoos. Als Levaux het geld niet binnen de voorziene termijn terugbetaalt, krijgt de Belgische staat automatisch aandelen van Aviapartner. Levaux moet de lening omzetten in aandelenkapitaal en zo de solvabiliteit van zijn bedrijf versterken.