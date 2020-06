Wallonië pompt opnieuw miljoenen in Air Belgium

Repatriëring

Nu de coronapandemie de luchtvaart grotendeels lamlegt, is de vraag naar flexibele interim-diensten zoals Air Belgium verdwenen. CEO Niky Terzakis maakte zich in enkele Franstalige kranten sterk dat het bedrijf tal van repatriëringsvluchten mocht uitvoeren. Bovendien sprong het bedrijf snel op de boomende cargomarkt, waardoor het heel wat medisch materiaal uit China haalde. Maar het is onduidelijk hoe Air Belgium de coronacrisis wil overleven. Volgende week belooft Terzakis, die woensdag niet wilde reageren, meer informatie over de plannen van het bedrijf.