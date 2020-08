Wallonië werkt aan kapitaalinjectie luchthaven Charleroi

Door de coronacrisis viel niet alleen op Brussels Airport de activiteit sterk terug, ook de luchthaven van Charleroi kreeg zware klappen. Toen de lockdownmaatregelen werden versoepeld, rekende de luchthaven op een stevige toename van het aantal vluchten naar Maghreblanden. Maar die heropleving bleef uit. Tegelijk dreigen steeds meer andere vluchten te worden geannuleerd nu een tweede besmettingsgolf op til is. De luchthavenuitbater verwacht 50 miljoen euro omzet mis te lopen in 2020. Enkele maanden geleden ging hij nog uit van 35 miljoen euro.

Over heel 2020 lijdt de luchthaven van Charleroi een verlies van ongeveer 20 miljoen euro, schat Verdonck. Geruchten dat de luchthaven virtueel failliet is, spreekt de CEO tegen. ‘Wat cash betreft komen we 2020 zonder problemen door. Daarna zullen we zien.’ Het management praat met de Waalse overheid over een relanceplan. Met 72 procent is die de belangrijkste aandeelhouder van de luchthaven.