‘We schrijven hier een stukje vliegtuiggeschiedenis’

In België worden voor het eerst in meer dan zestig jaar opnieuw vliegtuigen gebouwd. ‘Het is een klein toestel, maar met alle complexiteit van een groot’, zegt de voorzitter van Sonaca Aircraft.

‘Master switch aan. Remmen los. Nog even contact met de verkeerstoren. Gaspedaal induwen. En we zijn weg’, zegt Pierre Van Wetter, een van oprichters en commercieel verantwoordelijke van Sonaca Aircraft. Mee uit zijn ingenieursbrein komt de Sonaca200, het eerste vliegtuig sinds de jaren vijftig met de stempel made in Belgium.

Van Wetter heeft al twintig jaar een vliegbrevet en neemt ons mee op een korte vlucht tussen het vliegveld Temploux, de uitvalsbasis van Sonaca Aircraft, en Namen, waar we even rond de citadel en de Maas cirkelen. ‘Ik doe dit graag. Ik heb het geluk dat dit een deel van mijn job is.’

De voorbije jaren verzamelde hij bijna 2.000 vlieguren. Hij doet een honderdtal vluchten per jaar. Soms neemt hij ook de testvluchten van nieuwe toestellen voor zijn rekening. Om potentiële klanten in Europa te bezoeken rolt hij het toestel de hangar uit en kruipt zelf achter de stuurknuppel. ‘Zo bespaar ik tijd, want je moet niet wachten op luchthavens, en ik heb de verkoopwaar altijd bij me. Het is een beetje mijn bureau, maar dan op 3.000 meter hoogte. Het is wel intensief, want je moet er altijd met je gedachten bij zijn.’

De essentie Sonaca Aircraft, opgericht in 2015, assembleert nabij Namen een zelf ontwikkeld vliegtuig met twee zitjes voor pleziervluchten en pilotenopleidingen.

Het verkocht al 70 toestellen, waarvan de helft is geleverd.

Er werken in ons land 35 mensen.

Het project slorpte al meer dan 10 miljoen euro op en is nog niet winstgevend.

De aandeelhouders zijn Sonaca, SRIW en het management.

De Sonaca200 is een klein toestel met één motor en twee zitjes. In niets te vergelijken met een Airbus of Boeing, maar dat was niet de bedoeling. ‘We hebben een niche gekozen. Dit is een gecertificeerd toestel voor pleziervluchten, in het bijzonder voor pilotenscholen. Als je een professionele piloot wilt worden, is dit soort toestel het eerste waar je mee vliegt, om daarna op te schuiven naar meer gesofisticeerde toestellen.’

Sonaca Aircraft vult het gat dat bedrijven als Cessna en Piper hebben laten vallen. ‘Die focussen op businessjets en toestellen met meer zitjes wegens de hogere marges. Hun trainingstoestellen zijn al 50 jaar niet meer aangepast en hebben een motor die veel kerosine slorpt. Het is alsof je met een Mercedes uit de jaren tachtig leert rijden.’

Marseille

De Sonaca200 kost tussen 180.000 en 220.000 euro en verbruikt minder dan 20 liter per uur. Het toestel slaat aan. De eerste levering dateert van eind 2018. Sindsdien heeft het bedrijf al 70 toestellen verkocht, waarvan de helft al is geleverd. ‘Er is er net eentje vertrokken naar een pilotenschool in Antwerpen. En twee weken geleden heeft een dokter er een besteld voor privégebruik, onder meer om met zijn familie op reis te gaan. Tegen 200 kilometer per uur sta je in vier uur in Marseille, zonder filestress. Nog een beetje verder en je bent in Barcelona.’

Een vliegschool in Turkije heeft 18 van onze toestellen besteld. En onlangs kocht een dokter er eentje om met zijn familie op reis te gaan. Yves Delatte Voorzitter Sonaca Aircraft

De Sonaca200 hangt al in de lucht in Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Estland en Turkije, waar het bedrijf een groot order voor 18 toestellen in de wacht heeft gesleept.

Het is het eerste vliegtuig made in Belgium sinds de jaren vijftig. In het interbellum begon de luchtvaartondernemer Ernest-Oscar Tips in Gosselies de productie van toestellen voor het Belgische leger. In 1958 rolde daar de laatste Tipsy van de band. ‘We weten dat we hier een stukje geschiedenis schrijven. We zijn daar trots op’, zegt Yves Delatte, de voorzitter van Sonaca Aircraft en lid van het directiecomité van Sonaca.

220.OOO euro Een Sonaca200 kost tussen de 180.000 en 220.000 euro.

Sonaca is een Belgische producent en ontwikkelaar van allerlei onderdelen - van vleugelflappen tot rompen - voor Boeing, Bombardier en Airbus. Het bezit 60 procent van Sonaca Aircraft. De rest zit bij het management (7%) en de Waalse investeringsmaatschappij SRIW (33%).

Lees meer Sonaca neemt deel aan maanproject NASA

Het avontuur begon in 2015 bij enkele Sonaca-ingenieurs. ‘We wilden iets nieuws starten. We dachten eerst in de richting van een elektrisch vliegtuig, maar de technologie was nog niet rijp. We hebben toen zes maanden gewerkt om voor dit toestel een businessplan uit te schrijven. We konden wat teren op de knowhow van Sonaca, maar een heel toestel ontwikkelen is nog iets anders dan onderdelen. Elektronica, aerodynamica, integratie van systemen. Dat waren nieuwe skills die we in huis moesten halen.’

Het toestel is speciaal ontworpen voor piloten in opleiding. ‘Van neus tot staart’, klinkt het. ‘Iedereen spreekt over composieten en lichtgewichtmaterialen, maar wij werken volledig met metalen. Studenten maken wel eens een harde landing, met soms schade aan de vleugels, de neus of het landingsgestel. Composietonderdelen zijn heel complex om te herstellen. Met metalen weet elke hersteldienst wel raad.’

Het project slorpte sinds de begindagen al meer dan 10 miljoen euro op. Van winst is nog geen sprake. ‘We hebben aandeelhouders met een langetermijnvisie. Je kan in onze branche niet verwachten dat je meteen winst maakt. Het eerste vliegtuig dat je bouwt, duurt drie of vier keer langer dan zou mogen. Er is een leercurve’, zegt Delatte, terwijl we door de montagehal lopen waar een tiental toestellen in aanbouw zijn.

Het is een klein vliegtuig maar een met alle complexiteit van een groot. Yves Delatte Voorzitter Sonaca Aircraft

‘De grote structuren, zoals vleugels, rompen en staart, laten we preassembleren in de Sonaca-fabriek in Roemenië. Die komen hier toe per vrachtwagen. Hier doen we de eindassemblage, de meest complexe en geavanceerde taken. We steken er onder meer de motor, de elektronica en de bekabeling in en regelen alles af. Het is een klein vliegtuig maar een met alle complexiteit van een groot.’

‘Vorige zomer zaten we aan 2.000 manuren om een vliegtuig klaar te krijgen. Nu zijn dat 1.000 uren. Op termijn moeten dat er 500 zijn’, zegt Delatte, die verwacht in de loop van 2022 break-even te draaien.

Hij had gehoopt dat punt vroeger te bereiken, maar de pandemie heeft tot vertraging geleid. ‘Onze klanten hebben hun inkomsten in elkaar zien zakken omdat opleidingsvluchten niet meer waren toegestaan. Dat heeft onzekerheid gecreëerd.’

Delatte vreest niet dat de pandemie een structurele impact zal hebben op de luchtvaart en de pilotenopleidingen. ‘We zijn de crisis ingegaan met een wereldwijd tekort aan piloten. Er zijn er nu minder nodig, maar je ziet dat de luchtvaart herstelt. In Azië zit het regionale luchttransport opnieuw op het niveau van voor de crisis, in de VS ook bijna. Het probleem zit in Europa en bij de langeafstandsvluchten. Maar er wordt een volledig herstel verwacht in 2023-2024. Als je tegen dan piloten wilt hebben, moet je nu met de opleiding beginnen.’