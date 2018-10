Wellicht meer dan 180 doden na crash Indonesisch vliegtuig

De Boeing 737 van de lagekostenmaatschappij Lion Air stortte enkele minuten na het opstijgen van de internationale luchthaven in hoofdstad Jakarta in zee. Een 'onbekend technisch probleem' zou aan de basis liggen.

De Boeing 737 MAX 8 was om 6.20 uur plaatselijke tijd (0.20 uur in België) opgestegen. Een uur later werd het toestel op de luchthaven van Pangkal Pinang verwacht, de grootste stad van het eiland Bangka. Aan boord waren zeker 181 passagiers en 7 bemanningsleden, zegt de overheid.

Volgens de luchtverkeersleiding verdween het toestel 13 minuten na het opstijgen van de radar. Na een korte zoektocht werden in zee de eerste brokstukken ontdekt, ongeveer 70 kilometer van Jakarta.

De hoop om overlevenden te vinden is gering. 'We hebben zwemvesten gevonden, gsm's en delen van het vliegtuig', zegt Muhammad Syaugii, hoofd van de reddingsdiensten. Vermoed wordt dat het wrak op de zeebodem ligt, op een diepte van ongeveer 35 meter. De woordvoerder van de overheidsdienst voor rampenbestrijding postte op zijn Twitter-account de eerste beelden van de plaats van het ongeval. Op het wateroppervlak is een grote vlek vliegtuigbrandstof te zien.

De reddingsdiensten zeggen dat de vlucht JT-610 voor het laatst gelokaliseerd werd bij Karawang in de provincie West-Java. Daar zou ook het radiocontact met het vliegtuig verbroken zijn. Volgens de CEO van Lion Air, Edward Sirait, vroeg de piloot nog om te kunnen terugkeren naar de luchthaven van Jakarta.

'Onze piloot werkte volgens de procedure en toen hij een probleem zag, vroeg hij terug te keren naar de basis. Maar we weten hoe het afgelopen is.' De Indonesische overheidsdienst verantwoordelijk voor de luchtvaartveiligheid zegt dat het toestel nog maar twee jaar in gebruik was.

Tweede ongeval in vijf jaar

Lion Air werd in 1999 opgericht. De maatschappij, die moderne toestellen gebruikt van de producenten Boeing en Airbus, groeide sterk de afgelopen jaren. Ze vliegt hoofdzakelijk binnen Indonesië. Lion Air heeft naar eigen zeggen een vloot van 112 toestellen.