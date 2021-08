'Werkdruk bij Brussels Airlines is moordend'

De nieuwe werkschema's bij Brussels Airlines, die vorig jaar zijn afgesproken, blijken voor vele werknemers te belastend nu de luchtvaart deze zomer op volle toeren draait. Als de directie de voorwaarden niet wil herzien, dreigt een staking.

Dat vele reizigers deze zomer opnieuw gingen vliegen met Brussels Airlines is goed nieuws voor de Lufthansa-dochter, maar de personeelsleden botsen er op hun limieten. Na weken van gemor en gesprekken hebben de vakbonden een stakingsaanzegging ingediend om de directie te dwingen iets te doen aan de werkdruk.

Vooral het cabinepersoneel klaagt over moeilijke werkomstandigheden. 'Belachelijke vluchtcombinaties, onhoudbare uurroosters, beperkte of onbestaande rusttijden, overnachtingen van 5 uur en je moet alweer vertrekken, ontbrekende hotel- of transportboekingen...', lijstte de socialistische vakbond BBTK enkele pijnpunten op.

Woensdag overleggen de bonden over een nieuwe strategie in het conflict dat grotendeels draait rond de cao die vorig jaar werd gesloten bij de redding van de luchtvaartmaatschappij. Om Brussels Airlines in de coronacrisis overeind te houden zegden de federale regering en Lufthansa toen een steunpakket van 460 miljoen euro toe, maar ook het personeel moest zijn duit in het zakje doen.

In het plan Reboot werd de capaciteit afgebouwd door een vertrekplan voor een kwart van het personeel en de overblijvers moesten loon inleveren. 'We hebben toen al gewaarschuwd dat de werkdruk moordend zou zijn', zegt Paul Buekenhout, secretaris bij ACV Puls. Er waren wel plannen om het werk met nieuwe systemen beter te regelen. 'Dat was de theorie. In de praktijk zijn er wel problemen.'

Door de piek in het aantal vluchten deze zomer is het personeel oververmoeid. Tim Roelandt Secretaris ACLVB

Vele problemen met de cao rond Flight & Duty hebben te maken met de werkplanning en het opstellen van de uurroosters. Een nieuwe, meer geautomatiseerde planningstool en een systeem om vermoeidheid bij het personeel te monitoren zijn nog niet actief, legt Tim Roelandt van de liberale vakbond ACLVB uit. 'Door de piek in het aantal vluchten deze zomer is het personeel oververmoeid. De aaneenschakeling van vluchten en te korte rustperiodes maakt de roosters erg zwaar.'

Bij Brussels Airlines is te horen dat de vluchtschema's door corona minder stabiel zijn dan in normale tijden en dat het een hele puzzel is. Het vliegend personeel krijgt twee weken vooraf zijn weekroosters. De coronamaatregelen vertragen ook de rotatietijden van vliegtuigen: 'Het reinigen en ontsmetten duurt langer en het controleren van documenten van passagiers neemt meer tijd in beslag', zegt Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines.

Tegelijk moest Brussels Airlines snel opschalen van een laag tempo met veel economische werkloosheid in de lente naar een drukke zomer. De maatschappij vliegt in juli en augustus op 65 procent van de capaciteit van 2019, maar als rekening gehouden wordt met de afbouw van vloot en personeel zit ze deze zomer dicht tegen haar volle capaciteit.

'Een deel van de problemen is tijdelijk, maar dat is geen excuus', zegt Andries. 'We luisteren naar de problemen en bekijken nieuwe maatregelen. Sommige zijn al geĆÆmplementeerd, met andere zijn we bezig.' Maar de vakbonden vinden dat de directie onvoldoende toegevingen heeft gedaan.

Het annuleren van de cao van vorig jaar is geen optie. Directie Brussels Airlines

Sommige vakbondsvertegenwoordigers willen de cao van vorig jaar - die toen in zeer moeilijke omstandigheden werd aanvaard - herzien, maar dat is voor de directie onbespreekbaar. 'Het concurrentievermogen van het bedrijf is van cruciaal belang voor een duurzame toekomst', luidt het.