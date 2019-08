West-Vlaamse textielfamilie scoort met tandwielen voor Airbus

Textielfamilie zonder kleren?

Het imperium van de BMT Group gaat terug op 1908, toen Arthur Seynaeve in Tielt aan de slag ging als vlasser. De familie Seynaeve is nog altijd actief in zijn oorspronkelijk business met het Tielste bedrijf Seyntex, dat technisch textiel voor leger, politie en brandweer maakt. Maar de zaken lopen niet goed. Seyntex draait al twee jaar verlies en zit aan zijn derde CEO in vier jaar tijd. Begin mei nam het West-Vlaamse textielbedrijf Sioen voor een peulschil het verlieslatende Techma Coatings over. Het dochterbedrijf van Seyntex is gespecialiseerd in coating van technische textielweefsels voor regen- en sportkledij, tenten, medisch materiaal en dekzeilen.

Jean-Christophe Seynaeve twijfelde aanvankelijk of zijn familie in de textiel moet blijven. ‘Ik zie vandaag minder toekomst in de textielsector want de concurrentie uit China en India komt op’, zegt hij. Na een lange, gevoelige discussie heeft de familie begin juli de knoop doorgehakt. 'We hebben beslist om nog een tijdje verder te doen met onze core business, namelijk ballistische en chemische bescherming', zegt Seynaeve. Seyntex blijft dus onder meer kogelvrije vesten en beschermkledij tegen nucleaire gevaren maken.