Wetstraat misnoegd over getreuzel luchthaven in reddingsoperatie Brussels Airlines

In de Wetstraat groeit de frustratie over de afwachtende houding van Brussels Airport bij de redding van Brussels Airlines. 'Kan de luchthaven geen onderdeel zijn van een oplossing voor haar grootste klant?', luidt het.

In Duitsland is een deal nabij over de redding van Lufthansa, dat in geldnood zit door de coronacrisis. In ruil voor 9 miljard euro zou Berlijn een belang van 25 procent in de Duitse luchtvaartmaatschappij krijgen.

Dat kan gevolgen hebben voor de gesprekken over de redding van Brussels Airlines, Lufthansa's Belgische dochter. Maar over het Belgische luik is er - na de aankondiging van een sociaal plan en een forse inkrimping van de routes - nog altijd geen witte rook. Een week na het bezoek van Lufthansa-topman Carsten Spohr in Brussel staan de zenuwen over het dossier gespannen. En de Wetstraat kijkt nu ook naar Brussels Airport.

Kan de luchthavenuitbater geen onderdeel zijn van een oplossing voor zijn grootste klant, vragen meerdere bronnen in de Wetstraat zich af. ‘De vraag is gesteld aan Brussels Airport. Kunnen de passagierstaksen worden aangepast? Kan Brussels Airlines naar het voorbeeld van Swiss niet beter in de verf gezet worden als home carrier?’, zegt een bron.

De luchthaven heeft volgens meerdere bronnen nog niet geantwoord, wat tot wrevel leidt. ‘Er is heel wat frustratie over de trage houding van Brussels Airport.’

40% Trafiek Brussels Airlines is goed voor 40 procent van de trafiek in Zaventem.

Er zouden wel al rechtstreekse gesprekken geweest zijn tussen Brussels Airlines en Brussels Airport. In een presentatie die de directie van Brussels Airlines onlangs intern gaf, is sprake van 'het heronderhandelen van het contract met Brussels Airport'.

De nationale luchthaven is zeer afhankelijk van het succes van Brussels Airlines. De Belgische Lufthansa-dochter is goed voor 40 procent van de trafiek in Zaventem en creëert er zowel directe als indirecte werkgelegenheid. Als Brussels Airlines zes maanden niet vliegt, verwacht de luchthaven dit jaar minder dan 8 miljoen passagiers, een derde van vorig jaar. De ontwikkelingen rond de redding van de Belgische luchtvaartmaatschappij worden dan ook met grote belangstelling gevolgd in Zaventem.

Lange termijn

Bij de luchthaven zegt men niet op de hoogte te zijn van een vraag uit politieke hoek. 'Van een concrete vraag weet ik niets', reageert een woordvoerster. Nochtans bezit de federale regering 25 procent plus één aandeel van Brussels Airport. De woordvoerster onderstreept dat de luchthaven niet zomaar haar tarieven kan aanpassen voor één luchtvaartmaatschappij, hoe belangrijk die ook is. 'De tarieven liggen voor de lange termijn vast, zowel voor Brussels Airlines als voor de 63 andere maatschappijen die op Brussels Airport vliegen. We kunnen die niet zomaar aanpassen. Dat zou concurrentievervalsing zijn.'

'We willen Brussels Airlines wel operationeel ondersteunen en mee bekijken hoe dat mogelijk is’, voegt ze eraan toe.

350 miljoen euro Omzetdaling Brussels Airport verwacht een omzetdaling van 350 miljoen door het stilvallen van de activiteiten door de coronacrisis.

De luchthaven verwacht dit jaar een omzetdaling van 350 miljoen euro door het stilvallen van de activiteiten door de coronacrisis. CEO Arnaud Feist zei woensdag in La Libre dat hij eind dit jaar hoopt op de helft van de capaciteit te draaien. Het passagiersverkeer op de luchthaven is door de coronacrisis met 99 procent teruggevallen. Het goederenverkeer groeide in april, maar de inkomsten komen vooral van het passagiersverkeer.