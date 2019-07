Zakendynastie Benetton genoemd als redder Alitalia

De relaties tussen de familie-Benetton, bekend van het gelijknamige kledingmerk, en de Italiaanse regering kregen vorige zomer een fikse knauw na de brugramp in Genua.

De Italiaanse overheid probeert al maanden een consortium op te richten dat Alitalia in de lucht houdt. Het Italiaanse spoorbedrijf Ferrovie dello Stato, dat in handen van de staat is, zou daarbij een centrale rol spelen. Er wordt gedacht aan een scenario met vier aandeelhouders: de Italiaanse staat (15 procent), het Italiaanse spoor (35 procent), de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines (10 tot 15 procent) en mogelijk Atlantia (35 tot 40 procent).