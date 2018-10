Zaventem zesde dag op rij verstoord door staking

De bagageafhandelaar Aviapartner ligt stil tot woensdag.

In volle herfstvakantie volgt een nieuwe dag van zware hinder op de luchthaven Brussels Airport. Vliegmaatschappijen kregen bericht van de bagageafhandelaar Aviapartner opnieuw hun vluchten te schrappen naar Brussel, omdat het zelfs bij het einde van de staking te kort dag was om dinsdag te herstarten.

Met de zesde dag op rij van zware storing verbreekt de actie bij Aviapartner het record uit 2013 van vijf stakingsdagen op rij bij Swissport, de andere bagageafhandelaar op Zaventem. Nu is er wel minder chaos dan vijf jaar geleden.

Vliegmaatschappijen schrappen deze keer vluchten - maandag weer 110 op een totaal van 500 -, leiden passagiers om via andere luchthavens in België en de buurlanden, of zetten eigen personeel in om de vluchten te lossen.

Brussels Airport noemt de reputatieschade nu al erg groot. Aviapartner-klant TUI liet weten dat sinds het begin van de staking al bijna 17.000 van zijn reizigers hinder hebben ondervonden.

Vruchteloos zoeken

Directie en bonden zoeken al dagenlang vruchteloos naar een akkoord in een conflict over de loon- en werkomstandigheden. Beide partijen lieten maandagavond bij het begin van nieuw overleg verstaan snel een akkoord te willen. Maar dat zou dan in weerwil gebeuren van een totaal verziekte sfeer, het gevolg van een jarenlang chronisch wantrouwen tussen bonden en directie. Bovendien is er door de financiële precaire situatie bij Aviapartner geen geld om een deal te smeren.

Het conflict ontspoorde maandag verder. De directie stuurde in volle onderhandeling deurwaarders naar Aviapartner. Aanvankelijk zei ze dat stakers sleutels en batterijen achterhielden van Aviapartner-wagentjes, die dienen om de vliegtuigen te duwen. Na ontkenning door de bonden klonk het dat de directie enkel wilde verzekeren dat werkwilligen aan de slag konden.

Wederzijdse frustratie overschaduwde tot ’s avonds de inhoud. De vier directieleden stoorden zich aan de delegatie van 25 vakbondslui om de tafel, ‘die elk hun puntje moeten binnenhalen’. Bij de bonden was er hoongelach over het feit dat noch CEO Clive Sauvé-Hopkins - hij was op de terugweg van zijn vakantie-adres - noch voorzitter Laurent Levaux mee onderhandelde. ‘De hoogste in rang, directeur Frankrijk, Stephan Denner, zit met een blik op oneindig aan tafel omdat hij geen jota Nederlands kan. Voor alles moet hij ook terugkoppelen naar Levaux, wat tot oeverloze vertraging leidt’, luidt het.

Faillissement

Bij de bonden leeft de vrees dat het noodlijdende Aviapartner aanstuurt op een faillissement. ‘Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt. Als er een faillissement komt, dan alleen door de absurde eisen van de bonden’, zei Yves Nuyts van Aviapartner België, een van de vier directieleden om de tafel. Aviapartner vroeg dit weekend wel bescherming tegen schuldeisers aan voor zijn verlieslatende business in Oostende.