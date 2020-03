Zaventemse cargo draait op volle toeren

Door het wegvallen van passagiersvliegtuigen boomt de volle vracht op Brussels Airport. Om het transport de baas te kunnen, wil de sector nachtvluchten vergemakkelijken.

De passagiersterminal van Brussels Airport mag dan wel langzaam leeglopen, de vrachtactiviteiten op de nationale luchthaven draaien vlot. Nu almaar meer luchtvaartmaatschappijen hun aanbod stopzetten, moet alle vracht die normaal in de buik van passagiersvliegtuigen meereist, nu via volvrachtvliegtuigen ('full freighters') op zijn bestemming geraken.

'We zagen deze week een toename van het aantal aanvragen voor full freighters, en die zal volgende week blijven duren', zegt Geert Keirens van de luchtvrachtkoepel Air Cargo Belgium. 'Een passagiersvliegtuig kan snel tot 50 ton vracht meenemen. Op trans-Atlantische routes gaat meer dan 60 procent van de vracht normaal via passagiersvliegtuigen. Die optie valt nu weg.'

'Momenteel is het drukker dan normaal', bevestigt David Bellon van de expediteur DHL Global Forwarding in Zaventem. 'Door de massale annulaties van passagiersvliegtuigen zitten we met een heel ander speelveld. We moeten alternatieve partners zoeken, zoals gecharterde vrachtvliegtuigen.'

Bovendien voelt de cargosector de heropleving van de Chinese export. 'De fabrieken in China starten hun productie opnieuw op. Die goederen komen nu naar Europa', zegt Bellon. Zo bracht DHL een lading mondmaskers van China naar Luik.

Nachtvluchten

De stijgende vraag stelt vrachtvervoerders voor uitdagingen. 'Thuiswerk is de norm, maar dat is voor ons moeilijk', zegt Bellon. 'Voor het laden en lossen hebben wij volk op de vloer nodig. En dat geldt ook voor het hele documentatieproces en de inklaring.'

Air Cargo Belgium waarschuwt dat de huidige ingezette capaciteit in België onvoldoende is om aan alle transportnoden te voldoen. Volgens de organisatie is het cruciaal dat vliegtuigen ons land rechtstreeks kunnen aanvliegen. Zo verloopt de bevoorrading sneller en dreigen geen problemen bij grensovergangen per vrachtwagen.

Vrachtvluchten zijn momenteel wereldwijd hoogbevraagd. David Bellon DHL Global Forwarding



Daarom vraagt Air Cargo Belgium tijdelijk een versoepeling van de bestaande maatregelen. De sector wil 30 dagen verlost zijn van weekendrestricties, beperkingen op slots voor vrachtvluchten en de weigering van vluchten door de schending van de geluidsnormen.

'Vrachtvluchten zijn momenteel wereldwijd hoogbevraagd', zegt Bellon. 'Vliegen moet dus zo efficiënt mogelijk zonder te kijken naar tijdslots. Als zo'n vliegtuig alleen om 4 uur 's nachts in Zaventem kan landen, moeten we flexibel kunnen zijn.' Toekomst

Of de hausse van de cargo zal blijven duren, is onzeker. 'De Chinezen hadden enkele weken problemen met hun productie', zegt Keirens. 'Nu ontstaat in Europa zowel aan de aanbod- als aan de vraagkant een vertraging. Niet alleen de fabrieken vallen stil, maar ook de vraag daalt.'