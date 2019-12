'Zeer verontrustende' documenten over Boeing

Boeing heeft nieuwe documenten - met emails tussen werknemers van het bedrijf - overgemaakt aan het Amerikaanse Congres en de luchtvaartautoriteit FAA.

Die documenten schetsen een 'heel verontrustend beeld' over de veiligheidsproblemen bij het Boeing-toestel 737 MAX. De precieze inhoud van de documenten is nog niet vrijgegeven. Maar een raadgever die betrokken is bij de commissie die het dossier onder de loep neemt, lichtte al een tipje van de sluier.

'De documenten schetsen een zeer verontrustend beeld over het engagement van het bedrijf voor veiligheid, en over de inspanningen van enkele werknemers om te verzekeren dat de productieplannen van het bedrijf niet werden gedwarsboomd door regulatoren of anderen', zo vernam het persagentschap Bloomberg.

De toon en de inhoud van de berichten weerspiegelen niet het bedrijf dat we zijn en moeten zijn. Boeing

Boeing nam zelf het initiatief om de documenten aan de bevoegde instanties te overhandigen. 'De toon en de inhoud van de berichten weerspiegelen niet het bedrijf dat we zijn en moeten zijn', aldus Boeing.

Boeing stuurde de documenten maandagavond, enkele uren na het ontslag van topman Dennis Muilenburg. De Boeing-veteraan met Nederlandse roots is er niet in geslaagd om de vliegtuigbouwer uit het moeras te trekken na de twee dodelijke crashes met een 737 MAX. Integendeel. Muilenburg bleef beweren dat de 737 MAX veilig was, maar dat kwam de voorbije week als een boemerang terug.