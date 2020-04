'Zelfs bouwvakkers nemen nu soms privéjet'

'We krijgen geregeld vragen van vaste klanten, die komen polsen of ze opnieuw met een van onze toestellen kunnen reizen voor een of andere zakelijke of privétrip', vertelt Philippe Bodson van ASL Group.

ALS Group, de luchtvaartmaatschappij die Bodson eind jaren 90 oprichtte, spitst zich toe op zakelijke en privévluchten voor bedrijven en gefortuneerde klanten. 'Maar dat soort vluchten zit er voorlopig niet meer in, omdat enkel vluchten met een essentieel karakter mogen worden uitgevoerd en veel landen hun grenzen hebben gesloten door de coronacrisis.'

ASL begint de impact van de crisis nu pas echt te voelen. 'Het eerste kwartaal was goed, we voerden in maart zelfs meer vluchten uit dan normaal. Net voor de lockdown begonnen mensen in groten getale privévluchten te boeken om op de valreep naar België terug te keren vanuit vakantiebestemmingen in Marokko, Tenerife of Malaga. Dat deel van ons vliegverkeer is nu bijna helemaal stilgevallen.'

We slagen erin om dagelijks te vliegen. Maar het aantal vluchten is een tiende van het normale aantal. Philippe Bodson Topman luchtvaartmaatschappij ASL Group

'Toch slagen we erin om dagelijks te vliegen', zegt Bodson. 'Al is dat maar zo'n tiende van het aantal vluchten dat we normaal doen. Zowel wij als de klanten moeten aan de overheid telkens de vergunningen aanvragen.'

Vliegtuigen op stand-by

Wie neemt in volle coronacrisis nog een privécharter? 'Daar is geen lijn in te trekken', antwoordt Bodson. 'We hebben onlangs een groep bouwvakkers uit Portugal vervoerd naar een Belgische werf die opnieuw werd geopend. We hebben ook al heel wat aanvragen gekregen voor intercontinentale vluchten, onder meer van iemand die vastzat in Zuid-Amerika en wilde terugkeren naar Duitsland. Zolang we Europese burgers terugbrengen naar hun thuisbestemmingen is dat toegelaten.'

De dertig vliegtuigen van ASL Group staan allemaal stand-by. ‘Ons personeel staat op minimumbezetting. Ongeveer 70 procent van onze werknemers is tijdelijk werkloos', vertelt Bodson. Toch is de luchtvaartondernemer hoopvol. 'Als we na drie maanden weer in actie kunnen schieten, draaien we dit jaar misschien break-even.'