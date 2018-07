Zomerstakingen dreigen bij Ryanair

De vluchten van Ryanair riskeren tijdens de zomervakantie zwaar verstoord te raken. Voor de vluchten vanuit Brussels Airport of Charleroi wordt gedacht aan de maand augustus.

De sociale spanningen bij de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair naderen het kookpunt.

Vakbondsleiders uit Spanje, Portugal, Nederland, Italië en mogelijk Duitsland komen donderdag naar Brussel om met de Belgische bonden LBC en CNE te beslissen over stakingen en andere sociale acties tijdens de zomervakantie. De bonden vertegenwoordigen vooral het cabinepersoneel, maar de ambitie is dat er met de piloten een gemeenschappelijk front gevormd wordt.

Donderdag beslissing

Volgens LBC-vakbondssecretaris Paul Buekenhout wordt gedacht aan een gecoördineerde Europese kalender voor de sociale acties. Voor de vluchten vanuit Brussels Airport of Charleroi wordt gedacht aan de maand augustus. De Spaanse bond SITCPLA zegt dat de actiedata donderdagnamiddag aangekondigd worden. Dan is er in Brussel een persconferentie gepland.

'Het wordt een hete zomer bij Ryanair', zegt Buekenhout van LBC. 'Grote hinder voor de passagiers zal moeilijk te vermijden zijn. Maar alleen zo krijgen we gehoor bij de Ryanair-directie.'

Alle zowat 80 basissen van Ryanair in Europa zijn gevraagd om mee te doen. 'Dit gaat hier om een multinational. Alleen een breed gedragen actie gespreid in de tijd zal effect hebben', zegt de LBC-vakbondsman.

Er is sprake van mogelijk drie stakingsdagen verspreid over de zomervakantie, waarbij de landen elkaar zouden afwisselen. Al circuleert er ook een tweede scenario: een algemene Europese stakingsdag. Daarvoor wordt gedacht aan de datum 20 september, de dag waarop Ryanair zijn algemene aandeelhoudersvergadering houdt.

'Welke vorm de acties ook aannemen, we willen het als gecoördineerd Europees front doen, waarbij iedereen juridisch ingedekt is', zeggen de Belgische vakbondssecretarissen Buekenhout en Yves Lambot (CNE).

Ultimatum

Het Europese vakbondsfront had eind april de Ryanair-directie tot 30 juni de tijd gegeven om het cabinepersoneel meer garanties te geven over hun arbeidsomstandigheden. Daarnaast draait het sociaal conflict rond twee aloude eisen: de erkenning van de lokale vakbonden en de toepassing van de lokale sociale wetgeving, die doorgaans strenger is dan de Ierse. Het ultimatum leverde volgens de bonden niets op, wat de grote actiebereidheid verklaart.

Dinsdag stemden de Ierse piloten van Ryanair met grote meerderheid in met acties in het drukke zomerseizoen. Er zal op 12 juli voor 24 uur worden gestaakt. Ook de Duitse piloten gaan binnenkort stemmen over mogelijke stakingen in een dispuut over betaling en arbeidsvoorwaarden.