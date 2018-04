Zoveelste stakingsaankondiging bij Air France

De stakingsacties bij de Franse luchtvaartmaatschappij Air France blijft duren: de vakbonden plannen vier extra stakingsdagen op 3, 4, 7 en 8 mei. Samen met de afgelopen stakingsactie in maart en april brengt dat het totaal op vijftien dagen waarop niet gewerkt wordt. Het initiatief om opnieuw te staken komt van de pilotenvakbonden. Zij maakten dit woensdagavond bekend en een dag later volgen ook de bonden van de rest van het personeel.

Referendum

Op hetzelfde moment als de aankondiging startte de directie een bevraging bij het personeel over haar loonaanbod. De bonden willen gecompenseerd worden voor de jaren waarin hun loon gelijk is gebleven en eisen daarom een vijf procent loonsverhoging. De directie vindt dit onaanvaardbaar en stelt een loonsverhoging in stappen voor. Dat voorstel werd en wordt nog steeds niet warm onthaald door de vakbonden. Het referendum, waaraan de topman Jean-Marc Janaillac zijn lot heeft verbonden, loopt nog tot 4 mei.