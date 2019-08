Zware besparingen op til bij Brussels Airlines

Brussels Airlines wil een tiende van de kosten wegsnijden. Dat moet de Belgische luchtvaartmaatschappij, die amper winst maakt, in drie jaar een stuk rendabeler maken dan de gemiddelde Europese speler.

Twee maanden nadat zijn Duitse moeder bedrijf Lufthansa beslist heeft Brussels Airlines een eigen koers te laten varen, stelt CEO Christina Foerster duidelijke toekomst doelen voorop.

Brussels Airlines, dat de voorbije jaren amper winst maakte, moet tegen 2022 een winstmarge (de bedrijfswinst op de omzet) van 8 procent boeken. Die marge bedroeg vorig jaar amper 0,5 procent.

Daarvoor zijn forse besparingen nodig, blijkt uit een interne mededeling die De Tijd kon inkijken. De luchtvaartmaatschappij moet de kosten - die volgens de Bel gische jaarrekening in 2018 zo’n 1,58 miljard euro bedroegen - 8 à 12 procent laten dalen.

Lufthansa maakte in juni verrassend bekend dat Brussels Airlines niet langer deel uitmaakte van zijn sukkelende lagekostentak Eurowings. Het Belgisch bedrijf kreeg de opdracht een ‘standalone turnaroundplan’ uit te werken. Foerster maakte in juni al duidelijk dat Brussels Airlines vooral de winstgevendheid fors moet verhogen.

In de interne communicatie over het transformatieplan, ‘Reboot’ genaamd, maakt Brussels Airlines zijn personeel duidelijk hoe erg het vandaag gesteld is met de rendabiliteit. Op de 154 zitjes die een gemiddeld vliegtuig van Brussels Airlines telt, levert maar één stoel winst op.

Schermvullende weergave ©Mediafin

‘We hebben een marge van 8 procent nodig hebben om onze huidige en geplande investeringen, in vlootvernieuwing, netwerkuitbreiding en people development, zelf te financieren’, klinkt het in het document. ‘De vernieuwing van de vloot de voorbije jaren werd volledig betaald door Lufthansa, wat natuurlijk niet duurzaam is’, klinkt het. ‘We moeten dat zelf kunnen realiseren!’.

Besparen

CEO Christina Foerster wil daarom de komende jaren 8 à 12 procent besparen op de kosten. Dat percentage zal mogelijk nog hoger liggen door de verwachte inflatie en indexeringen, terwijl de opbrengst per zitje mogelijk stabiliseert of daalt. Bovendien kunnen stijgende kerosineprijzen extra maatregelen nodig maken. Als de kerosineprijs - de grootste uitgave van het bedrijf - 10 procent omhoog zou gaan, moeten de andere kosten 3 procent dalen, rekent de directie voor.

Concrete besparingsmaatregelen worden in het document niet genoemd. Foerster maakte eerder al duidelijk dat de interne werking efficiënter moet, bijvoorbeeld bij de administratieve diensten.

Toch verwacht de transporteconoom Eddy Van de Voorde (UA) geen jobverlies. ‘Door de productiviteit te verhogen en de kosten te reduceren kan het bedrijf verder groeien met hetzelfde aantal mensen. ‘Mocht Brussels Airlines nog bij Eurowings zitten, dan zou de nodige besparing nog veel groter geweest zijn. Foerster moet nu bewijzen dat Brussels Airlines een pre miummaatschappij kan worden.'

Ook aanpassingen aan het netwerk behoren tot de mogelijkheden. Brussels Airlines maakt vooral winst met vluchten naar Afrika. Andere vluchten zijn moeilijker te rendabiliseren. Zo zette het bedrijf in 2018 na amper anderhalf jaar zijn directe vlucht met de Indiase stad Mumbai stop, waarbij de vrijgekomen vluchtcapaciteit naar Afrikaanse bestemmingen verschoof. Een mogelijke nieuwe afvaller is New York, een bestemming die Foerster als ‘intens’ omschrijft.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Met een winstmargedoel van 8 procent tegen 2022 toont Foerster zich erg ambitieus. De gemiddelde ebit-marge in de Europese luchtvaartsector is 6 procent. Eigenaar Lufthansa en zijn Zwitserse premiumdochter Swiss scoren met een marge van 11 en 12 procent een pak hoger. Aer Lingus, de Ierse dochter van de groep rond British Airways (IAG), kon zijn winstmarge door een complete transformatie van het businessmodel en merk de voorbije jaren opkrikken tot liefst 15 procent.

Een marge van 8 procent, die bij een omzet van 1,5 miljard euro neerkomt op een ebit van 120 miljoen euro, lijkt veraf voor Brussels Airlines. De opvolger van het failliete Sabena boekt al jaren minimale winsten. Vorig jaar was de winst van enkele miljoenen alleen te danken aan de uitbetaling van een verzekeringspremie na de aanslagen in Zaventem op 22 maart 2016.

Dit jaar kende het bedrijf al heel wat tegenvallers. Brussels Airlines had eind maart al 4 miljoen euro schade geleden door de acties bij de luchtverkeersleider Skeyes. De problemen met het bagagesysteem op Brussels Airport, waardoor duizenden koffers deze zomer achterbleven op de luchthaven, leverden de maatschappij een financiële kater van 1,5 à 2 miljoen euro op.

De woordvoerster van Brussels Airlines wilde gisteren niet reageren. De luchtvaartmaatschappij wil in het laatste kwartaal communiceren over haar nieuwe plannen. Intern is de stemming naar verluidt euforisch. Het interne document sluit dan ook af met de woorden: ‘YES WE CAN!’