België wil soepeler luchtvaartregels om duizenden onnodige vluchten te vermijden

Lufthansa stuurt deze winter 18.000 onnodige vluchten in de lucht in. Dochtergroep Brussels Airlines staat in voor 3.000 van die vluchten.

Flexibiliteit

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) schiet de luchtvaartmaatschappijen te hulp. In een brief aan Europees Commissaris voor Transport Adina Valean wijst hij erop dat Lufthansa 'niet de enige maatschappij is die zich verplicht zal zien op deze manier te reageren'. Volgens Gilkinet is de regeling 'vanuit zowel economisch als ecologisch standpunt volstrekt onbegrijpelijk'. Hij pleit daarom voor extra flexibiliteit voor de bedrijven.