Brussels Airlines wil schade staking verhalen op bonden

'We hebben dit nog nooit gedaan. Maar we hebben het ook nog nooit meegemaakt dat twee weken na een succesvolle verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden er toch een staking wordt aangekondigd', zegt de woordvoerder van Brussels Airlines, Kim Daenen. 'Er is niet alleen de schade door de vluchten die we eventueel moeten annuleren, maar ook een grote reputatieschade die Brussels Airlines door een staking lijdt', stelt Daenen.