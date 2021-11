Luchthavenbaas eist hogesnelheidstreinen op Zaventem

Hogesnelheidstreinen moeten zo snel mogelijk opnieuw stoppen op Brussels Airport. ‘De rails liggen er al. Het is alleen een kwestie van ambitie’, zegt Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport. Na de zware klappen van coronacrisis mikt de luchthavenbaas op een terugkeer naar winst in 2022.

Anderhalf jaar geleden stond Feist ons in de kantoren van Brussels Airport te woord. Achter hem lag een desolaat lege tarmac en was amper bedrijvigheid. Die momentopname illustreerde hoe rampzalig het coronajaar 2020 financieel zou worden. Brussels Airport ontving dat jaar 6,7 miljoen passagiers - tegenover 26,4 miljoen in het recordjaar 2019 - en eindigde het jaar 147 miljoen euro in het rood. Het jaar voordien stond er nog 76 miljoen winst onderaan de resultatenrekening.

De essentie Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, pleit voor een HST-verbinding op de luchthaven.

Volgens hem dreigt Brussels Airport op dat vlak klappen te krijgen van de concurrentie, onder meer Schiphol.

De luchthaven zou dit jaar moeten afklokken op 9,5 miljoen passagiers, fors meer dan in 2020 (6,7 miljoen) maar ver onder het record van 2019 (26,4 miljoen).

Desondanks zal Brussels Airport dit jaar nog een stevig verlies lijden. Feist hoopt op een terugkeer naar winst in 2022.

Feist staat ons nu vanuit dezelfde stoel te woord als anderhalf jaar geleden. Op de achtergrond ligt nog altijd dezelfde tarmac, maar deze keer wel met meer activiteit. Het ene coronajaar is het andere niet. ‘We zullen 2021 eindigen met ongeveer 9,5 miljoen passagiers, zo’n 50 procent meer dan in 2020’, zegt hij. Cargo groeit met een derde tegenover 2020. ‘Het herstel is er, maar verloopt bijzonder traag.’ Sinds begin september zijn alle werknemers van het bedrijf opnieuw aan de slag en wordt zelfs voorlopig gerekruteerd. ‘Het systeem van tijdelijke werkloosheid was een zegen’, zegt de luchthavenbaas.

Vakanties

De positieve tendens sinds de zomer lijkt door te zetten in de rest van het jaar en begin 2022. ‘De Belgen willen op vakantie gaan. De kerstvakantie ziet er goed uit. En we horen dat al reservaties binnenkomen voor Pasen en de zomervakantie van volgend jaar’, zegt Feist (het gesprek vond plaats vóór het Overlegcomité van woensdag).

Over de manier waarop zich dat financieel zal vertalen wil hij niet veel details kwijt. De omzet van 2021? Die zou ongeveer evenveel moeten groeien als het aantal passagiers. Op winst rekent hij nog niet. Dat zal ‘hopelijk’ voor 2022 zijn, als de pandemie niet om zich heen grijpt tenminste . ‘Dit jaar zal het verlies nog tientallen miljoenen euro's bedragen.’

Voor een dividend is geen ruimte. Dat is voor de tweede keer een streep door de rekening van de nieuwe aandeelhouders die eind 2019 aan boord kwamen. ‘Maar onze aandeelhouders redeneren op de lange termijn. Ze zijn zich bewust van de inspanningen die we doen om deze crisis te overbruggen’, zegt Feist.

TGV's

Om nog meer passagiers naar Brussel te lokken, hen meer diensten aan te bieden en nog duurzamer te zijn, pleit de CEO van Brussels Airport vurig voor een verbinding van de luchthaven met het HST- of hogesnelheidsnetwerk. ‘Passagiers die van het vliegtuig stappen moeten meteen een trein kunnen nemen die hen tot Parijs, Amsterdam of Keulen brengt. In Brussel-Zuid overstappen is niet praktisch.’

Volgens Feist is het financiële plaatje niet zozeer het probleem in het HST-dossier. ‘De rails liggen er al. We hebben een treinstation onder de luchthaven. Maar het is een kwestie van ambitie.’ Volgens hem moet er vaart achter de plannen gezet worden, want de concurrentie zit niet stil. ‘Schiphol gaat op middellange termijn HST-connecties aanbieden naar zes Europese steden, waaronder Brussel. Brussel-Zuid, wel te verstaan.’

Is er al overleg met de NMBS over het dossier? Ja, bevestigen Feist en Sophie Dutordoir, zijn evenknie bij de Belgische spoorwegen. ‘De NMBS staat regelmatig en constructief in contact met de top van Brussels Airport om erop toe te zien dat de luchthaven zo optimaal mogelijk bediend wordt’, zegt de topvrouw van de NMBS. Dutordoir wil niet verder in detail treden.