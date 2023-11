Virgin Atlantic stuurde dinsdag voor het eerst een passagiersvliegtuig de Atlantische Oceaan over met 100 procent duurzame brandstof in de tank. Maar de weg naar echt koolstofvrij vliegen is nog lang. 'Sustainable Aviation Fuel is geen fossiele brandstof zoals diesel, maar moet wel nog altijd door het verbrandingsproces in de vliegtuigmotor.'