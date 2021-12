Staking Brussels Airlines treft potentieel 12.500 passagiers

Volgens Brussels Airlines-woordvoerder Maaike Andries is het nu nog moeilijk in te schatten hoe groot de impact van de staking maandag op de vluchten zal zijn. Wel is het duidelijk dat er maandag zo'n 12.500 passagiers met 116 vluchten van Brussels Airlines zouden vliegen. Als alle vluchten zouden worden geannuleerd, zou dat Brussels Airlines volgens Andries minstens 2,5 miljoen euro kosten.