Vliegtaks viseert ook lange vluchten

De 'vliegtaks' van de federale regering zou mogelijk ook voor lange vluchten worden ingevoerd. Dat staat in het plan dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aan de regering heeft voorgelegd, schrijft Het Laatste Nieuws.

De vliegtaks zou 10 euro bedragen voor wie minder dan 500 kilometer vliegt, 2 euro voor wie verder vliegt binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en 4 euro voor alle andere vluchten. Dat wordt ook bevestigd aan De Tijd.

De federale regering besliste in oktober een zogenaamde inschepingstaks in te voeren voor korte vluchten. Die heffing moest 30 miljoen euro opleveren. Om dat bedrag te halen, zou de heffing op korte vluchten rond 20 euro moeten liggen. Het plan van Van Peteghem viseert nu toch ook langere vliegreizen.

Gedragssturend effect

Oppositielid Theo Francken (N-VA) heeft kritiek op die uitbreiding. 'Zo is dit een platte belastingverhoging', zegt hij in Het Laatste Nieuws. 'Daarnaast is dit op geen enkele manier gedragssturend. Geen mens die gelooft dat door deze taks iemand opeens de trein gaat nemen.'

Het plan dat nu voorligt zou minder impact hebben op de luchthaven van Charleroi dan op Brussels Airport. De meeste korteafstandsvluchten in ons land vertrekken van Brussels Airport. Tien bestemmingen vallen binnen 500 kilometer. In 2019, het laatste volledige jaar voor de coronacrisis, vertrokken vanuit Zaventem 1,29 miljoen passagiers op een korte vlucht. In Charleroi hebben zo goed als alle vertrekkende vluchten een bestemming op meer dan 500 kilometer.