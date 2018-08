100 Belgische CEO's steken koppen bij elkaar

Hoe passen CEO’s zich best aan de snel wijzigende economie en samenleving aan? Over die vraag buigen zo’n 100 Belgische bedrijfsleiders zich morgen.

Bart De Smet (Ageas), Johan Thijs (KBC), Dominique Leroy (Proximus) en John Porter (Telenet). Het gebeurt zelden dat zoveel CEO’s van Bel20-bedrijven zich op hetzelfde evenement bevinden. Samen met tientallen andere topmanagers en voorzitters van raden van bestuur van kleine en grote Belgische bedrijven. Het gaat onder meer om kleppers als AG Insurance, Aveve, de Boerenbond, H.Essers, Orange Belgium, Reynaers Aluminium, SD Worx en Securitas.

Ze blazen morgen verzamelen in Vilvoorde voor de zogenaamde CEO Summit. Het is de derde uitgave van het informatie- en netwerkevent dat zich grotendeels onder de radar afspeelt, onder meer omdat het enkel werkt met uitnodigingen. Het initiatief gaat uit van Sports2Business, een voor ons land unieke alliantie tussen topmanagers en dito sportlui.

De sportwereld is heel sterk aan het evolueren naar de zakelijke aanpak van bedrijven, maar de bedrijfswereld doet nauwelijks iets met de principes die in de sport werken. Sports2Business

De bezielers van Sports2Business zijn Jan De Schepper, bestuurder, investeerder en gewezen topmanager van Telindus en Proximus, en Paul Van Den Bosch, topsportcoach, auteur en oprichter van het coachingbedrijf Energy Lab. Ook andere toplui zoals Ronnie Leten, de ex-CEO van Atlas Copco, Ariël Jacobs, oud-voetballer en gewezen trainer, ex-veldrijder Sven Nys en Eric Van Zele, bekend van onder meer Barco, stonden mee aan de wieg.

Resultaten

Sports2Business ontstond vanuit de vaststelling dat de sportwereld heel sterk aan het evolueren is naar de zakelijke aanpak van bedrijven, maar dat de bedrijfswereld nauwelijks iets doet met de principes die in de sport werken. ‘Nochtans hebben die al zoveel resultaten opgeleverd en kunnen ze bedrijven helpen hun problemen op te lossen. Daarom besloten we om kopmannen uit de zakenwereld en de sport samen te brengen om daar iets aan te veranderen’, zegt Jan De Schepper.

Dat is te merken aan het programma van de CEO Summit. Zoals bij de vorige edities zijn ook dit jaar ex-topsporters met (beginnende) ervaring in het bedrijfsleven van de partij voor een bijdrage. Het gaat om gewezen atleet en Randstad-topmanager Eddy Annys en ex-zeilster Evi Van Acker, die nu aan de slag is bij Energy Lab.

De organisatie, die ook al twee andere symposia en enkele boekvoorstellingen organiseerde, trekt met haar boodschap eveneens naar bedrijven. Die komt er in essentie op neer dat ondernemingen er wel bij varen en problemen als een dalende productiviteit en burn-outs kunnen counteren door ‘sportief denken’, de manier waarop topsporters en –coaches denken en werken, in te voeren.

Menselijk kapitaal

Daarbij ligt veel nadruk op het ‘menselijk kapitaal’, de werknemers van de bedrijven. ‘In de sport wordt volop ingezet op mensen, hun gezondheid en hun fysiek welbevinden. Met maar één doel: mensen beter maken. Dat zou ook moeten gebeuren in bedrijven. Dan trek je heel de organisatie mee naar boven en kan je het duurzaamst resultaten halen’, zegt Van Den Bosch.

Werknemers worden te veel gemanaged en te weinig gecoacht. Jan De Schepper Ex-topmanager en bezieler Sports2Business

‘Werknemers worden te veel gemanaged en te weinig gecoacht’, vult De Schepper aan. ‘Dat kan al voor een stuk opgelost worden door een juiste emotionele cultuur te installeren in bedrijven. En door te vereenvoudigen. Contraproductieve systemen weghalen uit bedrijven zal het ‘fangehalte’ van je personeel opdrijven. We moeten natuurlijk structuur hebben in onze organisaties en we moeten meten. Maar we zijn daarin doorgeschoten. Mensen overdrijven nogal gemakkelijk.’