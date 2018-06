Arianna Huffington: 'Je carrière lijdt er niet onder als je meer slaapt of mediteert'

Arianna Huffington is een van de invloedrijkste ondernemers van de VS. Van de grootste Amerikaanse onlinekrant tot een start-up waarmee ze de wereld radicaal anders wil doen werken. Wij namen Vlerick-decaan Marion Debruyne mee voor een bezoek aan haar grote voorbeeld.

‘Oh no, we have the same colour of dress.’ Het is het eerste wat Arianna Huffington uitbrengt na de hartelijke begroeting met Marion Debruyne in het kantoor van haar start-up Thrive Global in Manhattan. Omdat ze vindt dat twee soortgelijke jurken niet passen op de foto, vraagt ze een medewerkster een andere te halen die ergens klaarligt op een sofa.

Wij mogen alvast plaatsnemen in het rommelige maar stijlvolle kantoor van de onderneemster. Naast honderden boeken vallen vooral de foto’s op waarop Huffington met beroemdheden poseert: ex-first lady Michelle Obama, Facebook-topper Sheryl Sandberg, tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey, modeontwerpster Diane von Fürstenberg, koningin Rania van Jordanië. De ene na de andere medewerker glijdt geruisloos binnen met wat bordjes, water, een schaal fruit.

Schermvullende weergave ©Bart Heynen





Aan alles is te merken dat Huffington een diva is in de Verenigde Staten. Haar trackrecord is niet min: ze kwam op voor het gouverneurschap in Californië, richtte met The Huffington Post de grootste on linekrant van de VS op, is bestuurder bij de taxidienst Uber. Voor haar Thrive Global vond ze geld en steun bij mensen als Sheryl Sandberg, Amazon-baas Jeff Bezos en Alibaba-oprichter Jack Ma.

Als Huffington twintig minuten later opnieuw het kantoor binnenwandelt, met haar nieuwe jurk perfect in de plooi, valt van dat divagehalte weinig te merken. De 67-jarige is een brok energie en charmeert meteen met haar Grieks-Amerikaans accent - ze werd geboren in Athene als Arianna Stasinopoulou.

‘Ik hou echt van wat u schrijft’, zegt ze nadat ze haar neus nog wat heeft bij gepoederd. Het compliment is bedoeld voor Vlerick-decaan Marion Debruyne (45). De twee kwamen in contact nadat Debruyne in een column voor de Britse zakenkrant Financial Times uitlegde waarom Huffington haar grote voorbeeld is. De Amerikaanse stuurde prompt een persoonlijke mail om haar te bedanken.

‘Huffingtons leven en werk vertellen het verhaal van hoe je jezelf kan heruit vinden. Zowel industrieel als persoonlijk’, schreef Debruyne. Met het eerste doelde ze op de manier waarop Huffington met The Huffington Post heeft ingespeeld op de disruptie in de media. En op haar bestuurdersrol bij Uber, dat de hele transportsector op zijn kop zet.

Ook met haar jongste start-up, Thrive Global, mikt Huffington op een radicale ommekeer in ons denken. Dat heeft dan weer met een persoonlijke ‘disruptie’ te maken. In 2007 werd Huffington plots wakker in een plas bloed in haar kantoor. Door oververmoeidheid - ze werkte zeven dagen per week 18 uur per dag en sliep minder dan vijf uur - was ze flauwgevallen. Een gescheurde oogkas en een gebroken jukbeen waren het gevolg.

Het leidde tot een dras tische beslissing: Huffington zei The Huffington Post vaarwel en maakte van de strijd voor meer slaap en een bewuster leven haar missie. Ze schreef er twee bestsellers over en geeft wereldwijd lezingen. Met Thrive Global wil ze managers overtuigen dat aandacht voor slaap en welzijn werknemers niet alleen gelukkiger, maar ook productiever maakt.

Huffington: ‘Het leven van iedereen draait steeds meer om verandering. Je moet je zelf voortdurend in vraag stellen, waardoor een carrière steeds minder iets lineairs is. Sheryl Sandberg noemt ons leven een ‘jungle gym’. Het is geen ladder meer. Voor bedrijven is dat net hetzelfde. Als je die benadering omarmt, wordt het leven zowel voor jezelf als voor de industrie veel gemakkelijker. In jouw leven is dat toch net hetzelfde: je hebt toch ook al veel grote veranderingen doorgevoerd?’

Debruyne: (lacht) ‘Ja, maar misschien niet zo intens als u...’

Huffington: ‘De intensiteit doet er niet zo toe. De basishouding telt. Ben jij ook niet iemand die veranderingen omarmt?’

Debruyne: ‘Toch wel. Van ingenieur naar marketeer, van het bedrijfsleven naar de academische wereld, ik verhuisde naar de VS en terug. Maar nu ik aan het hoofd van een businessschool sta, ben ik vooral benieuwd naar het model achter Thrive Global. Het basisthema is duidelijk: welzijn in het bedrijfsleven verhogen. Maar behalve opleidingen voor multinationals hebben jullie ook een nieuwssite en verkopen jullie producten via e-commerce. Welk soort bedrijf is Thrive Global eigenlijk?’

Huffington: ‘We staan op twee benen. Vooreerst zijn we een mediaplatform. Zoals The Huffington Post maar dan rond één thema: hoe kunnen we een zo goed, gezond en productief mogelijk leven leiden? We baseren ons op de recentste wetenschappelijke onderzoeken over het verband tussen welzijn en productiviteit. Daaruit blijkt dat je carrière er niet onder lijdt als je meer slaapt, mediteert of je batterijen oplaadt. Integendeel, het maakt je mensen productiever.’

Schermvullende weergave De Amerikaanse president Donald Trump, volgens Huffington een onvervalste case study van hoe slaaptekort tot een brein in chaos leidt. ©REUTERS

‘Onze tweede pijler zijn opleidingen aan topbedrijven zoals Uber, de consultant Accenture, de zakenbank JPMorgan en de hotelketen Hilton. Wij helpen hen hun cultuur radicaal te veranderen. Steeds meer bedrijven beseffen dat zulke trainingen geen activiteit in de marge zijn, maar een absolute voorwaarde voor succes. Je winst wordt aangetast als je werknemers ten onder gaan aan burn-outs: je produc tiviteit gaat omlaag, hun toewijding vermindert, je personeelsverloop neemt toe, je gezondheidskosten stijgen. De cursussen die wij aanbieden, zijn nog belang rijker voor de financieel directeur dan voor de hr-afdeling. Slaaptekort kost de Amerikaanse economie 411 miljard dollar per jaar.’

U noemt bedrijven als JPMorgan. Maar op Wall Street zijn werkweken van honderd uur en meer nog altijd schering en inslag. Huren bedrijven u niet vooral in bij wijze van windowdressing?

Huffington: ‘Absoluut niet. Zoals bij elke grote verandering in de geschiedenis blijven verschillende gebruiken door elkaar lopen. De middeleeuwen gingen ook niet in één nacht over in de renaissance.’

‘Bij JPMorgan deed de directie een oproep aan alle 200.000 werknemers om de volgende maand werk te maken van een van volgende thema’s: meer slapen, aan mindfulness doen, dankbaarheid tonen of afkicken van technologie. De topman van de zakenbank en de marketingdirecteur getuigden wat zij concreet zouden doen. Dat was geen windowdressing.’

‘Waarom? Omdat werknemers hun directieleden zelf zagen beloven dat ze meer zouden slapen. In een investeringsbank was dat als vloeken in de kerk. Jij gebruikt toch ook technieken om je stress onder controle te houden, Marion?’

Debruyne: ‘Toen ik in het vliegtuig hierheen uw boeken ‘The Sleep Revolution’ en ‘Thrive’ herlas, werd ik me er inderdaad weer van bewust dat ik af en toe eens moet pauzeren en op mijn ademhaling moet letten.’

Huffington: ‘Ik gebruik mijn Apple Watch daarvoor. Ze herinnert me er af en toe aan dat ik even uit de waan van de dag moet stappen.’

Debruyne: ‘Is dat geen paradox? Het is net onze afhankelijkheid van technologie die ons kwetsbaar maakt en verhindert om te focussen op één activiteit. Dat is net waar techbedrijven als Facebook zo goed in zijn: hun businessmodel is gebaseerd op wetenschappelijke modellen die ons triggeren om constant te connecteren.’

Huffington: ‘Dat klopt. Maar technologie zal ons helpen om af te kicken van technologie. We hebben een app ontwikkeld die al je inkomende berichten afleidt als je tijd voor jezelf of je familie wil. En we openen binnenkort in San Francisco een grotere ontwikkelingsafdeling om nog meer digitale producten uit te bouwen. Het doel is honderden miljoenen mensen over de hele wereld te helpen om het welzijn in hun werk en hun leven te verhogen.’

Zou een ondernemer als Elon Musk al zijn projecten - van Tesla over ruimtevaart tot ondergronds supersnel transport - nog kunnen uitvoeren door meer te slapen en niet altijd met zijn werk bezig te zijn?

Huffington: ‘This is not about not working hard. But about working smart. Het doet er niet toe hoeveel uur per week je werkt, maar hoe goed de beslissingen zijn die je neemt. Kijk naar Jeff Bezos, die bij onze lancering een stuk schreef met de titel: ‘Waarom mijn nachtrust van acht uur goed is voor de aandeelhouders van Amazon’. Hij berekende dat de kwaliteit van zijn beslissingen met 5 tot 20 procent achteruitging als hij niet genoeg had geslapen. Of je nu Jeff Bezos, Elon Musk, Arianna Huffington of Marion Debruyne bent, je carrière hangt af van de kwaliteit, niet van de kwantiteit van je beslis singen.’

Daarom zei u ooit dat Donald Trump meer moet slapen.

Huffington: ‘Absoluut. Wij gebruiken hem zelfs als een casestudy voor slaap tekort, om te zien wat gebeurt als iemand in het midden van de nacht wakker wordt en zaken tweet die zijn staf de dag nadien moet rechtzetten. Trump is het best denkbare voorbeeld van een brein in chaos. Een brein dat explodeert. The Wash ington Post rekende het onlangs na en kwam op meer dan drieduizend onwaarheden in zijn betoog sinds hij president is.’

Vroeger deed ik zelf dutjes op kantoor. Met de gordijnen open, om het goede voorbeeld te geven. Arianna Huffington

Debruyne: ‘In uw bedrijven hebben werknemers aparte ruimtes om dutjes te doen. In Europa, waar we al meer vakantie en kortere werkweken hebben dan in de VS, hoor ik ondernemers al snel zeggen dat ze hun mensen niet betalen om te komen slapen. Zeker niet nu onze industrie steeds meer concurrentie krijgt van landen als China, die veel competitiever zijn en waar keihard wordt gewerkt.’

Huffington: ‘Vroeger deed ik zelf dutjes in mijn kantoor, met de gordijnen open om het goede voorbeeld te geven. Tegenwoordig slaap ik meestal acht uur per nacht, dus is dat niet langer nodig. Je mag als bedrijf dan nog zo om je werknemers bekommerd zijn, als zij thuis de hele nacht op Foursquare zitten of op Instagram scrollen, verliezen ze ook hun crea tiviteit en scherpte.’

‘En wat de Chinezen betreft: zij krijgen grote problemen met hun mentale gezondheid. Al in 2008 heeft de regering erkend dat er een probleem is met internetverslaving, nog voor het bij ons op de radar stond.’

Alibaba-topman Jack Ma, de machtigste Chinese technologiespeler, investeert in uw bedrijf. Praat u met hem over die problemen?

Huffington: ‘Absoluut. Jack Ma heeft onlangs verbazende dingen gezegd. ‘In het voorbije decennium waren spieren de belangrijkste component tot succes. In het volgende zal dat wijsheid zijn’, zei hij. Hij laat zijn werknemer cursussen tai chi volgen om tot die wijsheid te komen. Veel techtoppers, zoals Softbank-topman Masayochi Son, zijn zich bewust van de uitdagingen op dat vlak.’

Debruyne: ‘Er beweegt inderdaad veel. Toch blijft het moeilijk uw ideeën in de praktijk te brengen. Zeker voor vrouwen. Op weg naar de top hebben ze het gevoel nog meer dan mannen te moeten bewijzen dat hun ambitie niet lijdt onder hun gezin en dat ze altijd met het werk bezig zijn.’

Huffington: ‘Dat klopt. Ten eerste blijkt dat vrouwen stress meer opkroppen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vrouwen in stressvolle jobs 40 procent meer kans hebben op hartziektes, en zestig procent meer kans op diabetes. We zijn perfectionisten, en hebben een onaangename kamergenoot in ons hoofd wonen die ons constant becommentarieert. We moeten wat meer stoïcijns worden en ons minder laten opjagen door alles wat niet perfect loopt.’

‘Maar even belangrijk is dat onze bedrijfscultuur nog altijd wordt gedomineerd door stress. Ik zie dat bij mezelf: als ik oververmoeid ben, word ik minder empathisch, minder flexibel en harder. En wat zie je in Silicon Valley? Dat net mannen met zulke karaktertrekken de dienst uitmaken, omdat ze passen in een cultuur waar iedereen oververmoeid is. In zo’n omgeving kunnen vrouwen zich moeilijker handhaven. Die cultuur overwinnen wordt volgens mij de derde feministische revolutie, na het stemrecht en de gelijke kansen op de arbeidsmarkt.’

Die revolutie is in elk geval nog niet gelukt bij Uber, waar u bestuurder bent. Het bedrijf lag vorig jaar zwaar onder vuur na getuigenissen over seksisme tegenover werknemers.

Briljante klootzakken zijn niet meer welkom bij Uber. Arianna Huffington

Huffington: ‘Zelfs voor de crisis hadden we met Thrive al gratis cursussen gegeven om die cultuur van stress en overwerk te verminderen. De nieuwe CEO, Dara Khosrowshahi, zit helemaal op die lijn.’

Maar wat hebt u zelf gedaan om die cultuur te veranderen?

Huffington: ‘Ik schreef ooit dat de cultuur van een bedrijf zijn immuunsysteem is. Als je dat niet verzorgt, betaal je daar vroeg of laat een hoge prijs voor. Dat hebben we gezien bij Uber. Dat heb ik ook gezegd aan het personeel: we zullen de directie daarvoor verantwoordelijk stellen. En vanaf nu geldt de regel: briljante klootzakken zijn hier niet meer welkom. In bedrijven die supersnel groeien, komen de toppers weg met gedrag dat niet getolereerd zou worden als het bedrijf het minder goed deed.’

Is het die cultuur van snelle groei en weinig empathie die er ook voor gezorgd heeft dat Facebook de storm van protest rond het misbruik van zijn klantendata niet zag aankomen?

Huffington: ‘Het probleem van Facebook is er een van onbedoelde gevolgen. De missie van het bedrijf bestond erin mensen te verbinden, maar daarbij hebben ze te weinig nagedacht over mogelijk misbruik door andere partijen. Een nog groter probleem is dat zo’n bedrijf te weinig nadenkt over het feit dat het kapen van de aandacht van vooral jonge mensen een enorm probleem vormt voor hun mentale gezondheid. De statistieken over depressies en angststoornissen bij tieners, vooral meisjes, zijn alarmerend.’

Debruyne: ‘Ook het onderwijs heeft daar een belangrijke rol bij te spelen.’

Huffington: ‘In de columns die je schrijft, Marion, heb je al af en toe Bill George vermeld, de Harvard-professor die voor authentiek leiderschap pleit. In dezelfde zin is het belangrijk dat je studenten leren hoe belangrijk het is om, net als in een vliegtuig, eerst je eigen zuurstofmasker op te zetten vooraleer je anderen kan helpen. Je eigen welzijn als manager is belangrijk voor je prestaties, maar ook voor je creativiteit.’

‘Waar zijn de ijsbergen? En zie ik ze sneller dan anderen? Daar draait het tegenwoordig om. En daarvoor is creativiteit een van de belangrijkste eigenschappen van ondernemers en managers geworden. En we weten allemaal dat we het creatiefst zijn onder de douche, tijdens het joggen of het wandelen, en niet als we op automatische piloot e-mails aan het beantwoorden zijn. Met die boodschap wil ik onze manier van werken en leven veranderen.’

Debruyne: ‘U liet het niet bij die twee bestsellers, maar heeft intussen al twee kapitaalrondes achter de rug, die uw bedrijf een waardering geven van 120 miljoen dollar.’

Huffington: ‘Je weet ook dat de investeringsopportuniteiten het grootst zijn op het moment dat een hele sector omvergegooid wordt. Wel, op dit moment gaat het niet om een revolutie in één bepaalde sector, maar om de hele manier waarop we werken en leven. Ik zie geen plafond. We zijn nu begonnen op de Indiase markt, waar internetverslaving een enorm probleem is.’

U bent al actief in Griekenland.Staan landen als Nederland en België ook op de radar?

Huffington: ‘Absoluut. Marion, waarom zetten we geen samenwerking op?’

De Bruyne: ‘Daar kunnen we zeker eens over praten.’

Helpen uw Griekse roots om als buitenstaander naar traditionele sectoren te kijken?

Huffington: ‘Het helpt zeker om een soort outsider te zijn, omdat je de bestaande toestand nooit zomaar als vanzelfsprekend beschouwt.’

Debruyne: ‘Voelt u zich nog wel een outsider? U bent al met zoveel groten der aarde op de foto gegaan.’

Huffington: ‘Daar denk ik niet meer over na. Ik heb de Amerikaanse cultuur omarmd, maar voel me nog dicht bij mijn Griekse roots. Ik ben al mijn hele leven gefascineerd door de klassieke filosofen. Mijn grootste inspirator is Marcus Aurelius, omdat hij als keizer een niet onbelangrijke job combineerde met die van filosoof. Net als hij probeer ik stoïcijns om te gaan met de vraag: wat doe je als de zaken niet lopen zoals ze willen? Het enige waaraan we iets kunnen veranderen, is ons eigen perspectief, onze manier om met tegenslagen om te gaan. In het oog van de storm...’

Debruyne: ‘...is het kalm. Ik gebruik dat vaak in mijn lessen. Als een storm uitbreekt, ga dan naar de essentie, naar de kern. Daar is het kalm.’

Huffington: ‘Dat is de belangrijkste eigenschap van een goede leider. Geen enkel bedrijf ontsnapt aan orkanen.’

Uw credo is het christelijke gebed om kalmte: ‘God, schenk me de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.’ Weet u intussen wat u wel en niet kunt veranderen?

Huffington: ‘Dat verandert elke dag. Mijn jongste dochter is enkele weken geleden omvergereden en viel met haar hoofd op het voetpad. Gevolg: een hersenschudding en hoofdpijnen. Wij hebben beiden moeten leren aanvaarden dat een genezingsproces lang kan duren. Het gebeurt in elk mensenleven. En de kracht bestaat er dan in te zien dat je bepaalde zaken niet kan forceren, dat je je erbij moet neerleggen.’

Debruyne: ‘U zegt dat u met Thrive Global echt impact wilt hebben en onze manier van werken en leven wilt veranderen. U was ooit in de running om gouverneur van Californië te worden. Overweegt u soms opnieuw in de politiek te gaan om uw doelstellingen te verwezenlijken?’

Huffington: ‘O nee. Met dit bedrijf kan ik meer in beweging zetten dan in de politiek. Ik beschouw Thrive Global echt wel als het laatste hoofdstuk in mijn leven.’

Debruyne: ‘Dus u gaat uzelf niet nog eens heruitvinden?’