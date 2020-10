Bekende Oost-Vlaamse ondernemers investeren in sociale projecten

'Steeds meer behoefte om meer te doen dan omzet en winst maken'

Ondernemer Guido Vanherpe is al drie jaar een van de ondersteunende partners van Streekmotor23, dat voortgaat onder de naam Streekfonds Oost-Vlaanderen. Zijn familiebedrijf, de bakkerijgroep La Lorraine (onder andere Panos), is stevig ingebed in Zuid-Oost-Vlaanderen. De bakkerij in Ninove telt 500 werknemers, die in Erpe-Mere 300. ‘Onze mensen wonen in de streek en we vinden het belangrijk onze verbondenheid te onderstrepen door lokale sociale projecten te ondersteunen.’

Vanherpe is sterk te vinden voor de formule van het streekfonds. ‘Het is goed dat we niet zomaar geld geven en dat de geselecteerde organisaties blijk hebben gegeven van eigen inzet en ondernemerschap met een eigen crowdfunding.’