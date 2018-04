Belastingen Bel20'ers op recordpeil

Neokolonialisme, risico en mensen

Bart Haeck, redacteur Politiek & Economie

Ze circuleren helaas nog jaarlijks, de lijstjes waarop staat hoe Belgische bedrijven nauwelijks belastingen zouden betalen. Vaak is alleen de holding die alle andere vennootschappen overkoepelt bekeken. Die betaalt dikwijls weinig of niets, omdat de belastingen al betaald zijn in de andere vennootschappen van de groep. Het is maar een van de misverstanden over bedrijfsbelastingen die moeilijk uit te roeien zijn. De realiteit is dat bedrijven doorgaans een vijfde tot een derde van hun winst aan de fiscus geven. Voor alle begrip: aan de fiscus van ieder land waar het bedrijf actief is. En dat is maar fair. Vragen dat AB InBev de winst die het wereldwijd maakt volledig in België zou laten belasten staat dichter bij een notie van neokolonialisme dan bij faire belastingen.

Een tweede misvatting is wat winst precies betekent. Winst is een vergoeding voor risico. Soms mislukt ondernemen, soms lukt het. Daarom durft bedrijfswinst veel sterker te schommelen dan andere inkomsten die de fiscus belast. 2017 was wat dat betreft een goed jaar. Een derde misvatting is dat een bedrijf geen mens is: het is een project van investeerders die kapitaal inbrengen, werknemers die werken, en klanten die een product kopen dat ze zelf voor dat geld niet kunnen maken. Hoe zwaarder je de bedrijfswinst belast, hoe zwaarder minstens een van die groepen wordt geraakt in de portefeuille.