België kampioen voor internationale diversiteit bestuurders

Meer dan de helft van de bestuurders in ons land is geen Belg en heeft buitenlandse werkervaring.

België is in Europa kampioen op het vlak van internationale diversiteit in de raden van bestuur. Meer dan de helft van de bestuurders in ons land is geen Belg en heeft buitenlandse werkervaring. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van Korn Ferry bij 384 beursgenoteerde bedrijven (24 in België) in twaalf Europese landen.

Het organisatiebureau stelt, aan de vooravond van Internationale Vrouwendag, ook vast dat met 31 procent vrouwelijke bestuurders België net onder het Europese gemiddelde zit van 32 procent vrouwen in de raden van bestuur.

'Met een gemiddelde van 32 procent vrouwen in 2018 is er slechts een stijging met 2 procent in vergelijking met 2017', klinkt het. 'Alhoewel we jaarlijks meer vrouwen in de raden van bestuur tellen, is het veeleer een gestage dan een spectaculaire groei.' België blijft op het vlak van genderdiversiteit ver onder de scores van landen zoals Noorwegen, Zweden en Frankrijk, die op 40 procent of zelfs 45 procent zitten.

Gender pay gap

Op vergoedingsvlak stelt het onderzoek van Korn Ferry een 'gender pay gap' van 6 procent vast. De vrouwelijke bestuurders ontvangen in België 6 procent minder dan hun mannelijke collega's, een verschil dat in lijn ligt met het Europese gemiddelde.

België is wel top in ervaringsdiversiteit: 52 procent van onze bestuurders heeft een andere dan de Belgische nationaliteit. Samen met Zwitserland heeft België daarmee de hoogste nationaliteitenmix in Europa. Duitsland en Frankrijk zijn veel chauvinistischer, met meer dan 70 procent bestuurders die respectievelijk de Duitse en Franse nationaliteit hebben.

'Rekening houdend met onze open economie in een geglobaliseerd landschap, is dit is zeker een troef voor onze bedrijven', zegt Walter Janssens van Korn Ferry. 'Bovendien hebben de bestuurders van de Belgische bedrijven meer dan 80 procent van hun werkervaring in het buitenland opgedaan.'