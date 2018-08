België minder aantrekkelijk als vestigingsplaats bedrijven

België verliest vier plaatsen in de wereldwijde rangschikking van aantrekkelijkste landen om zich als bedrijf te vestigen, leert een studie van consultant BDO. Ons land tuimelt daardoor uit de top-15, om te stranden op de 17de plaats.

BDO onderzocht samen met de Duitse instelling Hamburgisches Weltwirtschaft Institut voor het zevende jaar op rij de economische, politiek-juridische en socioculturele situatie van de meeste landen ter wereld. Niet minder dan 174 naties werden voor het BDO International Business Compass onder de loep genomen.

De editie 2018 van de studie focust specifiek op de consumptie van energie en natuurlijke bronnen omdat dat thema almaar belangrijker wordt, onder meer door de steeds groeiende wereldbevolking en de race van ontwikkelingslanden om de rijke landen bij te benen. ‘De zoektocht naar duurzaamheid, hier gezien als de combinatie van economische groei en ecologische doelstellingen, blijft een van de grootste uitdagingen van onze tijd’, aldus de studie.

Door die focus op energie krijgt België klappen in de ranglijst. Het verlies aan aantrekkelijkheid, dat zich vertaalt in een daling van de 13de naar de 17de plek, is toe te schrijven aan hoe ons land omgaat met energie. België koopt veel energie in en we betalen na Denemarken en Duitsland de hoogste taksen op energie van Europa.

CO2-uitstoot

‘Puur economisch gezien doet België het zeker niet slecht’, zegt Hans Wilmots, de CEO van BDO België. ‘Maar als we kijken naar de manier waarop we als land omgaan met energie blijkt dat we nog stappen moeten zetten. Zo maken we de energiemarkten vandaag onvoldoende vrij, heffen we zware taksen en ligt onze energieconsumptie per hoofd hoog. Als we de energiekosten en onze CO2-uitstoot kunnen drukken, maken we België aantrekkelijker voor buitenlandse bedrijven om zich te vestigen.’

In de rangschikking staken Zweden, Oostenrijk, IJsland en de VS België voorbij. De top van het klassement bleef ongewijzigd: Singapore, Hongkong, Zwitserland en Nederland bezetten de top-4. Ierland, Denemarken, Noorwegen en het VK (ondanks de brexit) horen ook tot de tien beste landen, net als Canada en Australië. Duitsland (12) doet het eveneens beter dan België.

Ons land krijgt een score van 72,8, waarmee we ver onder de 85,1 van kampioen Singapore eindigen. Enkel voor het economische klimaat doet België het beter dan zijn algemene score en belandt het op de 13de stek.