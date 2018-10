Belgische bedrijven kunnen geen talent verleiden

Nergens in de eurozone hebben bedrijven het moeilijker om de juiste mensen aan te trekken dan in België. Dat blijkt uit de salarisgids van het rekruteringsbedrijf Robert Half.

De schaarste aan de juiste medewerkers en de war for talent worden steeds heviger, blijkt uit een enquête van het rekruteringsbedrijf Robert Half bij 600 Belgische managers die bevoegd zijn om aan te aanwerven en 1.000 bedienden.

70 procent van hen heeft het moeilijker dan vijf jaar geleden met de zoektocht naar schaarse profielen in IT, financiën en administratieve functies.

Uit de nieuwste cijfers van Eurostat, die Robert Half combineerde met eigen gegevens, blijkt bovendien dat Belgische bedrijven de Europese hekkensluiters zijn als het aankomt op het opvullen van vacatures.

Medewerkers beseffen dat de digitalisering hen zal verplichten om binnen het bedrijf ‘van job te veranderen. Bert Van Rompaey HR-directeur BNP Paribas Fortis

Op elke honderd vacatures krijgen Belgische bedrijven er 3,5 niet ingevuld. In geen enkel van de 19 eurolanden is dat zo hoog - het Europese gemiddelde ligt op 2,1 procent. Neem je heel Europa (EU-28) in ogenschouw, dan scoort alleen Tsjechië slechter. Neem je enkel de groep van Belgische bedienden, dan loopt de zogenaamde vacaturegraad op tot 5,1 procent. ‘Een cocktail van economische hoogconjunctuur en toenemende vergrijzing is de belangrijkste oorzaak’, stelt Joël Poilvache, directeur bij Robert Half.

Gepolariseerde arbeidsmarkt

Voor België komt daar de combinatie van een extreme kenniseconomie en de automatisering bovenop. Dat bevestigt Bert Van Rompaey, hr-directeur bij BNP Paribas Fortis. ‘België heeft de meeste gepolariseerde arbeidsmarkt. De hoge loonkosten hebben arbeid zo duur gemaakt dat Belgische bedrijven kampioenen zijn in automatisering. Daardoor worden operationele jobs, van handenarbeid tot eenvoudige administratieve taken, massaal afgestoten.’

Tegelijk is er sinds 2009 een versnelling in de creatie van nieuwe kennisjobs die haar gelijke in Europa niet kent, merkt Van Rompaey op. ‘Dat zijn creatieve en hoogtechnologische jobs waarbij ook communicatie en commercieel talent belangrijk zijn. Zoom je verder in op regio’s, dan zie je dat dubbele effect het meest in de regio Antwerpen-Brussel: hoge werkloosheid en een enorme schaarste aan creatieve en hoogtechnische profielen gaan daar hand in hand.’

Bedrijven moeten stoppen met te zoeken naar die ene witte raaf. Wim Van der Linden Communicatiemanager Robert Half

Volgens Wim Van der Linden, communicatiemanager bij Robert Half, zijn bedrijven soms ook te kieskeurig. ‘Ze moeten stoppen met te zoeken naar die ene witte raaf. Als een sollicitant op één punt van tien vereisten niet goed scoort, dan zijn Belgische werkgevers geneigd om toch nog verder te zoeken, in plaats van de kandidaat training en opleiding te geven om die ene lacune weg te werken.’

Andere job

‘Zult u het komende jaar een nieuwe job hebben?’, vroegen de onderzoekers van Robert Half aan 1.000 bedienden gespreid over diverse sectoren, Belgische regio’s en leeftijden. Op die vraag antwoordt bijna de helft (48%) van de Belgische bedienden dat dat waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk is.

‘Ze zijn zich duidelijk bewust van hun positie op de arbeidsmarkt’, interpreteert Van der Linden. ‘Hoe schaarser ze worden, hoe meer ze zichzelf van job zien veranderen. Bedienden, zeker in financiële en IT-functies, weten dat ze gegeerd zijn en gaan daarom op zoek naar beter.’

'Loon is meer dan dat ene bedrag dat je aan het einde van de maand op je rekening krijgt gestort.' Wim Van der Linden communicatiemanager Robert Half

Van Rompaey nuanceert dat. ‘Ook in ons bedrijf is het verloop door de krappe arbeidsmarkt toegenomen tot 2,7 procent, terwijl het langetermijngemiddelde 2,2 procent bedraagt. Maar ik zie nooit de helft van onze mensen binnen het jaar gaan solliciteren. Veel medewerkers beseffen wel dat de digitalisering hen zal verplichten binnen het bedrijf ‘van job te veranderen’. Zo zou ik het hoge percentage in de studie wel kunnen interpreteren.’

‘Bij ons veranderen bijna alle medewerkers om de drie jaar van job’, zegt Alain Georgy, managing director bij het softwarebedrijf SAP Belux. ‘Maar het gaat om interne wijzigingen: ze veranderen van chef, van functie en ook van salaris. Ons eigenlijke verloop (mensen die het bedrijf echt verlaten, red.) is 4 procent per jaar, erg laag voor de IT-sector.’

Loonsverhoging

Van de mensen in de Robert Half-enquête die uitkijken naar een andere job geeft bijna de helft (48%) een te laag salaris aan als belangrijkste reden, op enige afstand (14,5%) gevolgd door een slecht evenwicht tussen werk en privéleven. Het verbaast dan ook niet dat 93 procent van de managers met aanwervingsbevoegdheid van plan is zijn personeel in de komende twaalf maanden een loonsverhoging te geven.

93 procent 93 procent van de managers met aanwervingsbevoegdheid is van plan zijn personeel de komende twaalf maanden een loonsverhoging te geven.

‘Maar loon is meer dan dat ene bedrag dat je aan het einde van de maand op je rekening krijgt gestort’, zegt Van der Linden. ‘Je kan het personaliseren met bonussen, aandelenopties, maaltijdcheques of andere voordelen die fiscaal interessanter zijn. Bovendien willen werknemers ook steeds meer een flexibel beloningspakket, waarbij bijvoorbeeld cash kan worden ingeruild voor vakantiedagen, of een kleinere bedrijfswagen voor een fiets.’