Bijna helft Belgische managers is niet graag baas

Het hr-bedrijf StepStone nam eerder dit najaar een enquête af bij 5.729 Belgen, in het Nederlands, het Frans en het Engels. Onder de respondenten waren er 4.422 werknemers en 1.307 managers. De Belgische jobsite onderzocht de relatie tussen beide groepen om zo de impact op hun welzijn in kaart te brengen.

Een opvallende conclusie van de bevraging is dat 46 procent van de Belgische managers zegt niet graag baas of bazin te zijn. Daar staat tegenover dat 54 procent aangeeft wel graag manager te zijn.

Nachtmerries

Eveneens opmerkelijk is dat 14 procent zegt nachtmerries te hebben over werknemers, 11 procent nam zelfs ontslag door een werknemer en 6 procent zocht al hulp voor zijn geestelijke gezondheid. Potentiële redenen voor stress zijn een hoge werkdruk en de grote verantwoordelijkheid in het bedrijf.