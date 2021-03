Brusselse start-up Merchery maakt komaf met 'de prul'

Promomateriaal kan mooi, nuttig en duurzaam zijn, stelt de start-up Merchery. Twee Brusselse ondernemers willen de strijd aangaan met de massamerchandise die bedrijven weggeven aan klanten of werknemers. 'Een bruikbaar product is al een kleine revolutie in deze industrie.'

Dat we door corona al een jaar beurzen en andere grote evenementen moeten missen, is balen. Wat allicht minder gemist wordt, zijn de goodiebags met prullaria die er uitgedeeld worden door bedrijven. Wie gebruikt die dingen echt? De 27-jarige Brusselaars Simon Polet en Benoit Fortpied gruwen van de wegwerpmentaliteit in de merchandise-industrie. Met hun start-up Merchery hopen ze het verschil te maken. Ze maken en verkopen tal van promo-items - van drinkflessen tot t-shirts, kaarsen of balpennen, regenjassen en bier - maar zweren bij duurzaamheid en transparantie.

Merchery > Ontwerpt en verkoopt duurzame merchandiseproducten. > Opgericht in april 2020 door de Brusselaars Simon Polet en Benoit Fortpied. > Omzet na tien maanden: 600.000 euro, waarvan 100.000 euro winst. > Elf werknemers. > Breidt in september uit naar de VS.

'Bij elk product dat we willen verkopen stellen we onszelf vier vragen', zegt Polet. 'Gaan mensen het echt gebruiken? In de wegwerpindustrie die de merchandisingsector is, is dat al een kleine revolutie. Kan het lokaal gemaakt worden? Kan het met duurzaam materiaal? En zet het product aan tot beter gedrag?'

Bovenal hanteert Merchery één principe: transparantie. Op hun website is een lijst te vinden met alle leveranciers, plus achtergrondinformatie. 'Soms vinden we geen lokale producent en moeten we wel in China gaan zoeken. Maar we onderzoeken altijd nauwgezet de grondstoffen en de ecologische impact van onze producten.'

Offline marketing

Polet en Fortpied lanceerden Merchery in april 2020. Te midden van een lockdown lijkt dat niet de beste timing: meetings tussen bedrijven en hun klanten waren niet aan de orde, laat staan dat massa-evenementen konden doorgaan. Maar ook op de langere termijn stelt zich een probleem. Door de economische crisis moeten bedrijven besparen, en dan sneuvelt promomateriaal vaak al snel.

'Bedrijven zullen inderdaad beginnen na te denken: 'Is dat gerief wel nodig?' Maar dat is net goed', zegt Polet. 'Offline marketing blijft onmisbaar, dus er zal altijd vraag zijn naar promomateriaal. Samen met bedrijven willen we dat hele proces herdenken en finaal inzetten op kwaliteit in de plaats van kwantiteit.'

Dat de Merchery-spullen wat duurder zijn dan andere merken is volgens Polet geen obstakel. 'Bedrijven moeten inzien dat goedkope producten geen slimme keuze meer zijn. Als je drie degelijke items weggeeft, in de plaats van tien prullen, kan je alleen maar winnen. Je koopt minder, dus als bedrijf bespaar je. Duurzaam materiaal is beter voor het milieu, en met kwaliteit maak je de uiteindelijke gebruiker blij. Bovendien beseft elke marketeer de meerwaarde: producten die langer meegaan geven ook de boodschap een langer leven.'

Drinkflessen

Startkapitaal haalden de ondernemers uit Drink Big. Dat bedrijfje in drinkflessen richtten Polet en Fortpied, die al vrienden zijn sinds de middelbare school, in 2018 op om 'te oefenen om een merk uit te bouwen'. Het werd uiteindelijk de basis voor Merchery. 'Met Drink Big focusten we op mooie, ecologische drinkbussen. Maar na verloop van tijd kregen we vaker de vraag of we ook andere items konden bedrukken.'

Schermvullende weergave Merchery wil volledig transparant zijn. Op de website vind je een lijst met informatie over duurzaamheid en grondstoffen, van alle leveranciers en fabrikanten. ©Merchery

In zijn eerste tien maanden maakte Merchery promomateriaal voor een 100-tal klanten, waaronder de Nederlandse techreuzen Adyen en WeTransfer, maar ook banken als Degroof Petercam en ING. Dat leverde een omzet van 600.000 euro op, waar ze 100.000 euro winst op haalden. 'Tegen onze eerste verjaardag, in april, willen we graag 1 miljoen euro omzet halen. Het streefdoel voor het einde van 2021 is 1,5 miljoen.'

Zo'n 10 procent van de klanten komt uit de VS. Om gedoe met belastingen en productie terug te dringen plant Merchery in september een vestiging te openen in New York. 'Daarvoor gaan we wel extern kapitaal nodig hebben', zegt Polet. Afhankelijk van de plannen mikt het duo op 500.000 à 1 miljoen euro.

10 procent VS Zo'n 10 procent van de klanten van Merchery komt uit de VS. In september wil het bedrijf een kantoor openen in New York.

Club

Een belangrijk luik van het businessmodel van de start-up is de Merchery Club. Daarmee willen Polet en Fortpied een aantal marketingbureaus aan zich binden die voor de rebranding van hun klanten teruggrijpen naar Merchery. 'Samenwerkingen met communicatiebureaus zijn een enorme opportuniteit', zegt Polet. Wie lid is van de club krijgt exclusiviteit op bepaalde producten, hulp met presentaties en brainstorms en sinds kort geeft Merchery ook een commissie aan die bedrijven. 'Zo'n bureau heeft meerdere bedrijven als klant, dus via één samenwerking bereiken we meerdere klanten.'