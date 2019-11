CEO is somberder dan consument

De opmerkelijke grafiek van de dag: het consumentenvertrouwen en vertrouwen bij CEO's.

Het gemoed van de Amerikaanse consument en dat van de gemiddelde CEO in de VS is erg verschillend. Het consumentenvertrouwen (groene lijn) in de VS is hoog en blijft stijgen, terwijl het vertrouwen van de CEO’s (zwarte lijn) laag en dalende is.

De grafiek van de vermogensbeheerder DWS laat goed zien dat in de directiekamers veel meer onrust leeft over het handelsconflict tussen de VS en China en over de brexit. Uit een vergelijkbare peiling blijkt zelfs dat de CEO’s de huidige situatie net zo slecht vinden als die in 2011.

DWS merkt op dat de directiekamers typisch wat onrustiger zijn dan de huiskamers. ‘Managers zijn vaak wat sneller in het herkennen van de voortekenen van een recessie dan de meerderheid van de consumenten. Aan de andere kant zijn de mood swings van CEO’s vaak meer uitgesproken en vinden ze vaker plaats dan bij consumenten. In de voorbije tien jaar zagen we het vertrouwen al enkele keren een klap krijgen, om daarna weer op te leven.’

Vorige week bleek dat de Amerikaanse dienstensector, die in grote mate afhankelijk is van de consument, het nog steeds goed doet. Dat wijst erop dat dienstensector niet meteen besmet lijkt te worden door de zwakte in de industrie.