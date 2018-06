CEO-recruiter Egon Zehnder breekt tradities met vrouwelijke voorzitter

Het wereldbekende headhuntersbedrijf Egon Zehnder kiest voor Jill Ader als nieuwe voorzitter, maar die toekenningsprocedure verliep niet zo soepel als gedacht.

Het is merkwaardig nieuws wanneer een recruteringsbureau zelf verrast is over zijn nieuwe voorzitter. Het Zwitserse bedrijf Egon Zehnder, met headhunters in veertig landen, hield vorige week een geheime stemming in San Francisco over het voorzitterschap. Daar kwam senior partner Jill Ader als winnaar uit de bus, en verrassend genoeg niet de huidige CEO Rajeev Vasudeva.

Twee primeurs

Jill Ader heeft met haar benoeming twee primeurs vast. Ze is eerst en vooral de eerste vrouw die aan het hoofd komt van het wereldwijd bekende recruteringskantoor. Daarenboven is ze de eerste binnen het bedrijf die niet eerst de functie van CEO had vooraleer voor het voorzitterschap te gaan. Dat laatste is een traditie geworden sinds de gelijknamige oprichter Egon Zehnder aftrad als voorzitter in 2000. Zehnder zelf stond 36 jaar aan het hoofd van het Zwitsers bedrijf.

Van België tot India

Egon Zehnder helpt bedrijven van over de hele wereld met de zoektocht naar een nieuwe CEO. Momenteel is het bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe topman voor Unilever en vorig jaar selecteerde het kandidaten voor aan het hoofd van Infosys in India. Ook in België heeft Egon Zehnder heel wat shortlists opgesteld met potentiële kandidaten. Het adviseerde onder meer Febelfin, Intertoys, Argenta, Dexia, Neuhaus, Ethias en Vivaqua.

Geruchtenmolen