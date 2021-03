Cartamundi wint Family Business Award

De prijs zet Belgische familiebedrijven in de kijker die uitblinken in deugdelijk bestuur in zowel de familie als in het bedrijf, in de visie en het behoud van de familiewaarden en in de overdracht van de ondernemerszin over de generaties heen.

Brepols is de uitgeefgroep met de familie de Cartier de Marchienne als aandeelhouder, Van Genechten is in handen van de familie de Somer. Jean-Louis de Cartier (zevende generatie) en Frederic de Somer (zesde generatie) zijn al decennia bestuurders van Cartamundi, en namen ook even de operationele leiding waar, na het plotse overlijden van CEO Chris Van Doorslaer. In 2018 kwam Stefaan Merckx over van de familiale bakkerij- en oliëngroep Vandermoortele om het CEO-schap over te nemen. Zijn eerste wapenfeit was de overname van United States Playing Card Company (USPC) in 2019, waardoor de omzet in één klap groeide van 390 naar 490 miljoen euro.