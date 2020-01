Clayton Christensen (1952-2020): inspiratiebron voor Silicon Valley...

Clayton Christensen, de managementgoeroe die de theorie van 'disruptieve innovatie' ontwikkelde, is op zijn 67ste overleden.

Christensen, geboren in 1952 in Salt Lake City, was sinds 1992 hoogleraar aan de Harvard Business School. Hij verwierf faam in het managementwereldje met zijn baanbrekende boek 'The Innovator's Dilemma' uit 1997, dat door The Economist werd uitgeroepen tot een van de beste boeken ooit over bedrijfseconomie.

In 'The Innovator's Dilemma' beschreef hij hoe gevestigde bedrijven afgetroefd kunnen worden door nieuwe en innovatieve concurrenten. Het groeide uit tot een leidraad voor de techreuzen in Silicon Valley. Onder andere Steve Jobs van Apple en Andy Grove van Intel werden geïnspireerd door Christensen.

Tot zijn frustratie werd de term 'disruptieve innovatie' steeds vaker verkeerd geïnterpreteerd. Volgens Christensen ging het om nieuwe technologieën die door grote bedrijven worden genegeerd omdat zij het potentieel ervan niet inzien. In 2003 werkte hij zijn ideeën uit in 'The Innovator's Solution', dat door Jeff Bezos (Amazon) de hemel werd ingeprezen.