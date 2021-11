Corona geeft de 'chiefs' meer kansen op promotie

De transfercarrousel op de internationale CEO-markt draait op volle toeren. In de eerste zes maanden van 2021 werd wereldwijd een recordaantal nieuwe CEO's benoemd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse headhunter Heidrick & Struggles bij ruim 1.000 toplui van beursgenoteerde bedrijven in 24 landen.

'Met 76 benoemingen in de eerste jaarhelft was er duidelijk een inhaalbeweging na de zwaarste coronamaanden', zegt Marie-Hélène De Coster, de CEO van Heidrick & Struggles in België. 'Sommige bedrijfsleiders beseften na enkele maanden crisis dat ze toe waren aan een andere carrière. Tegelijk zijn bedrijven in een andere omgeving beland door de pandemie. De verwachtingen zijn veranderd. Voor een aantal CEO's die daar niet aan kon beantwoorden, moesten vervangers worden gezocht.'