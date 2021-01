‘Dat gala met de Zilveren Conny’s, ik ben blij dat dat niet gelukt is...

In het coronajaar 2020 kon House of HR, het miljardenbedrijf rond Conny Vandendriessche en Rika Coppens, de schade beperken. Maar de barometer van de arbeidsmarkt staat ook in 2021 op storm. ‘De overheid heeft een gouden kans gemist.’

‘Ik was op 13 maart minstens even bang voor wat zou komen als onze mensen. Velen durfden zelfs niet naar kantoor te komen uit vrees voor het virus.’ Conny Vandendriessche zegt het met een openhartigheid die je niet vaak vindt bij bedrijfsleiders. We ontmoeten de medeoprichter en aandeelhouder van de hr-dienstengroep House of HR in het Roeselaarse hoofdkantoor, zij aan zij met Rika Coppens. Die is sinds 2017 CEO van de groep met een omzet van bijna 2 miljard euro. Die positie inspireerde de internationale federatie van hr-bedrijven SIA onlangs om Coppens uit te roepen tot een van de machtigste vijftig hr-vrouwen ter wereld. Vandendriessche behoort, door haar belang van 29 procent in de miljardengroep, op papier tot de rijkste vrouwen van België.

House of HR In 1995 richtte de West-Vlaamse onderneemster Conny Vandendriessche samen met de begin dit jaar overleden ondernemer Philippe Cracco Accent Interim op, waaruit House of HR groeide. De groep omvat negen bedrijven (waaronder Accent Jobs, Abylsen (ingenieurs), Coveb, Continu en Redmore), 38 merken en verschaft vanuit 590 kantoren uitzendwerk aan 47.000 mensen in heel Europa. Er werken 3.300 eigen werknemers. Met 1,8 miljard euro omzet en een ebitda van 218 miljoen euro (2019) is het de grootste hr-dienstverlener met Belgische wortels. Het Franse investeringsfonds Naxicap is de meerderheidsaandeelhouder (53%), Vandendriessche bezit 29 procent, de rest zit bij het management. Van alle niet-beursgenoteerde bedrijven in de Europese hr-sector staat House of HR op de zevende plaats.

Rika Coppens werd in 2016 bestuurder en in 2017 CEO.

De dames zijn aan elkaar gewaagd als het aankomt op gedrevenheid, gevoel voor humor en can-domentaliteit. Beiden zijn uitgesproken voorvechters van meer vrouwen in het bedrijfsleven. Maar ze verschillen ook. Vandendriessche, de dochter van een plantenkweker die ooit haar carrière begon op de receptie van een camping in Nieuwpoort, is een selfmade woman en onderneemster pur sang. In 1995 - op haar 31ste - richtte ze samen met de begin vorig jaar overleden en al even flamboyante ondernemer Philip Cracco Accent Jobs op, tot op vandaag het vlaggenschip van de groep.

Ze heeft het hart op de tong - op de vraag waar ze nog van droomt, flapte ze er ooit uit: ‘Van jonge mannen, ook overdag’ -, doet geen moeite om haar West-Vlaamse tongval te verbergen en is een gepassioneerde investeerder. Coppens, een door de wol geverfde topmanager en bestuurder met ervaring bij RealDolmen, Colruyt, Zenitel en de tankstationuitbater EFR Group, is beredeneerder en bekijkt de zaken meer door een technisch-financiële bril.

De twee powerlady’s achter het grootste onafhankelijke hr-dienstenbedrijf van België zijn bevoorrechte waarnemers van de arbeidsmarkt. Behalve 3.300 eigen medewerkers zetten ze elk jaar 47.000 bedienden en arbeiders aan het werk in duizenden kmo’s en grote bedrijven in vooral de Benelux, Frankrijk en Duitsland. En op die arbeidsmarkt staat een tweede coronacrisis - een sociaal-economische deze keer - voor de deur, met een mogelijke stortvloed aan faillissementen en ontslagrondes.

Hoe pakt een bedrijf gespecialiseerd in werk en mensen een lockdown aan?

Rika Coppens: ‘Met heel veel veerkracht bij onze medewerkers. Neem Nowjobs, onze app voor flexwerkers, studenten en andere bijverdieners. Omdat die vooral gericht was op de horeca en de evenementenbusiness, viel daar in één dag 90 procent van de omzet weg. Hoewel de horeca nog altijd dicht is, is die app er helemaal bovenop gekomen door zich te richten op de voedingsretail en thuisleveringen. We hebben er ook land- en tuinbouw bij gedaan, een sector waar we nog niet zaten. Over heel de groep hebben we in 2020 de omzetdaling kunnen beperken tot 10 procent.’

‘Ook in onze interne werking hebben we ons snel aangepast door meteen thuiswerk in te voeren. Toevallig hadden we net overal Teams geïnstalleerd, dat we over heel 2020 rustig zouden uitrollen. Plots moest het in één week tijd.’

Jullie bedrijf staat bekend om zijn specifieke bedrijfscultuur. Ooit, toen Philip Cracco nog mede-eigenaar was, was Accent ook berucht om zijn ‘wilde’ bedrijfsfeestjes.

Conny Vandendriessche: ‘Dat was het moeilijkst aan de hele coronalockdown: onze typische knuffelcultuur leed eronder. Je denkt dan misschien aan die feestjes van weleer, maar het is veel meer dan dat. Ons bedrijf is een love brand voor onze medewerkers. Dat straalt af op onze klanten en op de uitzendkrachten. Als dat van de ene dag op de andere wegvalt, heeft dat een zware impact op onze dagelijkse werking.’

‘Een overgenomen bedrijf moet daar altijd even aan wennen. Bij Abylsen, ons detacheerbedrijf met 500 Franse ingenieurs, heeft het een jaar geduurd voor ze gewend waren aan onze extraverte cultuur. Nederlandse bedrijven zijn daar veel makkelijker in. Door corona vielen onze instrumenten weg om die bedrijfscultuur te onderhouden. Neem een koffiemachine, dat missen we toch allemaal?’

Coppens: ‘Vorig jaar moest een feestjaar worden, Accent bestond 25 jaar. In januari hebben we nog een feest kunnen geven met meer dan 1.700 mensen, maar dat zou maar het begin zijn. We waren van plan een gala te organiseren waar we Zilveren Conny’s zouden uitdelen aan onze klanten: voor het veiligste bedrijf, het meest diverse, de leukste interviewtechnieken...’

Vandendriessche: (schalks) ‘Ik ben precies blij dat dat niet gelukt is.’

Coppens: ‘Het kan na corona ook nog, hè Conny.’

Is het in coronatijden een voordeel dat House of HR autonomie en ondernemerschap bij zijn medewerkers hoog in het vaandel draagt?

Coppens: (lacht) ‘We werken al heel lang met wat in vakjargon ‘zelfsturende teams’ heet. Elke van onze 590 uitzendkantoren is een mini-onderneming, net als elk bedrijf in de groep. Onze kantoorverantwoordelijken zijn ondernemers. Bij Accent hoorde ik onlangs een jonge gast zeggen: ‘Ik ben een zelfstandige zonder de nadelen ervan.’ Dan weet ik dat we juist zitten.’

Vandendriessche: ‘Vorig jaar hebben twee medewerkers Gighouse opgericht, een digitaal platform voor freelancers dat nog heel fysiek werkt, met veel contact, referentiechecks, gevalideerde cv’s, screening. Die mensen geven we daar graag de ruimte en het budget voor.’

Coppens: ‘Alle bedrijven in de groep hebben decentraal voor zichzelf kunnen beslissen wat de beste aanpak van de crisis was. Een one size fits all werkt gewoon niet. Ze kennen hun bedrijf en sector het best. Ze zijn nog altijd aandeelhouder van hun eigen bedrijf.’

De sociaal-economische storm moet nog komen. Hoe wordt 2021?

Vandendriessche: ‘Er zullen bedrijven omvallen en ontslagrondes zijn niet uitgesloten. Maar er zal tegelijk nog meer schaarste zijn op de arbeidsmarkt, vooral aan digitale profielen. Dat zal heel veel omscholing en opleiding vergen. Maar de mensen beseffen dat nog niet, ze zijn wat in slaap gesust door het overheidsgeld. De overheid heeft tijdens de covidmaanden een gouden kans gemist om mensen bij en om te scholen.’

In een enquête van de Antwerp Management School en De Tijd vorig voorjaar noemde een op de tien bedienden zichzelf op termijn overbodig, omdat ze niet de juiste vaardigheden hebben voor de digitale omslag. Merken jullie dat in jullie praktijk?

Coppens: ‘Gisteren had ik een videogesprek met een dame die er maar niet in slaagde in te loggen. Dat is pijnlijk. Onlangs hebben we in een studie van onze sectorfederatie Federgon gezien dat 82 procent van de werknemers het niet nodig vindt zich bij te scholen. In combinatie met de oprukkende digitalisering is dat toch echt kafkaiaans.’

‘Veel Belgen zijn hun werkethiek en fierheid over de job kwijt. Op maandag spreken ze van een blue monday, op vrijdag zijn ze euforisch dat het weekend eraan komt. Alsof alles wat daartussen ligt een verplicht, saai nummertje is. Onze grootouders werkten zes dagen per week. En zelfs op zondag ging na de mis de schort aan om te koken of in de tuin te werken. Ik zeg niet dat we terug moeten naar die tijd, maar de beleving van werk als iets dat leuk kan zijn, waar je je energie in kwijt kan, dat mis ik.’

‘Ik heb ook een probleem met het begrip work-lifebalance. Alsof je, zodra je op je werk aankomt, stopt met ademen. Nee: werk is ook leven. Zeker nu is het het enige dat overgebleven is van het precoronaleven.’

Vandendriessche: ‘Ik vraag me zelfs af waarom dat in balans moet zijn? Wat als ik het fijn vind om hele dagen te werken? Ik zou gek worden van acht uur per dag naar het plafond te moeten kijken. Als je begint te zagen over de work-lifebalance, is er iets mis met de inhoud van je job, omdat je geen dingen doet die je energie geven.’

‘Daar ligt ook een taak voor werkgevers. Zit er genoeg schwung in je bedrijf? Por je je mensen soms aan eens te veranderen? Als je de ogen van mensen niet meer ziet fonkelen, beginnen ze ook van alles te claimen: meer loon, meer vakantie, een auto... Alsof het alleen maar om die externe motivatoren gaat.’

Zijn de eisen die sollicitanten stellen veranderd omdat ze weten dat ze schaars zijn?

Vandendriessche: ‘Absoluut. Daarom willen we een waardengedreven bedrijf zijn. Sociaal verantwoord ondernemen is geen fantasietje meer dat je erbij neemt voor de schone schijn. Jonge mensen kijken echt naar waar een bedrijf voor staat. Je moet niet meer afkomen met ‘authenticiteit’ of andere buzzwords, maar met concrete acties en projecten die het DNA uitmaken van je bedrijf. Het is goed dat medewerkers op hun strepen staan. We willen graag ‘happy rebels’ in ons bedrijf. Van jaknikkers word ik niet blij.’

Coppens: ‘Onze nieuwe CEO van Accent Jobs, Anouk Lagae, kwam van Duvel Moortgat en werkte daarvoor bij Coca- Cola, maar ze koos voor ons wegens die impact. ‘Ik kon nog meer bier of cola verkopen, maar ik voelde daar niets meer bij. Bij mensen aan een job helpen wel.’’

In 2019 was House of HR bijna verkocht, volgens insiders voor naar schatting 1,5 tot 2 miljard euro. Maar de deal is afgesprongen. Op de prijs?

Vandendriessche: ‘Niet alleen op de prijs. Het was vooral timing: in enkele maanden was de wereld veranderd, de conjunctuur begon om te slaan en ze wilden dat in de prijs incalculeren. Dat vonden we niet fair. We zijn een heel diverse en veerkrachtige groep. In 2020 waren we vier keer winstgevender dan Adecco en dubbel zo winstgevend als Randstad.’

‘‘Winter is coming’, zeggen die financiële mannen dan. Komaan, we zitten gewoon in een cyclische business. Als je dan toevallig net voor een laagconjunctuur staat, wordt het bedrijf toch niet plots intrinsiek minder waard? Na elke cyclus komen we er sterker uit.’

Waarom moest er verkocht worden?

Vandendriessche: ‘Omdat Naxicap (het Franse private-equityhuis dat 53 procent van de aandelen bezit, red.) aan het einde van zijn investeringshorizon zat. En ook voor ons was het het juiste moment.’

Coppens: ‘Uiteindelijk is het opgelost met een kapitaalvermindering. Naxicap is ingestapt met een nieuw fonds, waardoor de tijdhorizon opnieuw verlegd is naar zes à zeven jaar.’

Een verkoop is de komende zeven jaar niet meer aan de orde?

Coppens: ‘Niet meteen. Op termijn liggen alle pistes open: een extra financiële partij of een partij die Naxicap vervangt, of een beursgang. We staan met het bedrijf op een punt dat we de rigueur en procedures die bij een beursnotering horen sowieso gaan invoeren. Als het dan nodig is, hoeven we maar op een knop te drukken en we zijn klaar.’

Mevrouw Vandendriessche, u hebt bij de kapitaalvermindering ook gecasht. Had u dat geld nodig om andere projecten te financieren?

Vandendriesche: (lacht) ‘Ik heb altijd plannen. Het zou maar erg zijn als ik het in een kous op de zolder zou steken. Maar mijn grootste investering zal altijd House of HR blijven - ik heb een deel van de cash opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd zodat ik 29 procent bezit. Het is mijn levenswerk en ik ken het potentieel. We zijn er nog niet, hè. We hebben een plan om tegen 2023 naar 500 miljoen euro ebitda te gaan.’

Coppens: ‘Hola Conny, zo rap niet.’

Vandendriessche: (schaterlacht) ‘Grapje, ik was je maar aan het opjagen.’

Hoe loopt het met WeAreJane, uw investeringsfonds voor en door vrouwen?

Vandendriessche: ‘Er zit 54 miljoen euro in, van 88 Janes en 8 Johns. Die hebben we overtuigd met een soort Tupperware-avonden - het was net geen Upper Dare, ‘dare to invest’. We komen drie keer per jaar samen en we amuseren ons. We investeren 5 tot 7 miljoen euro per bedrijf. Na Medipartner (verkopers in de medische sector) zitten we nu ook in Pit & Pit, een heel mooi Vlaams e-commercebedrijf dat granen, zaden en noten verkoopt.’

‘Dat we het gehaald hebben in een strijd met 33 bieders heeft te maken met het feit dat we een vrouwenfonds zijn. De CEO van Pit & Pit is een sterke vrouw, die niet aangesproken werd door de ‘mannelijke’ fondsen. Die richten zich alleen tot de man. We hadden dus een streepje voor.’

Is uw strijd voor vrouwen aan de top ook ingegeven vanuit de ervaring met uw vader, die zijn plantenkwekerij niet aan u wilde overlaten?

Vandendriessche: ‘Hij zag alleen zijn twee zonen als opvolgers, ja. Op dat moment studeerde ik verpleegkunde en mijn vader raadde me aan een rijke dokter als echtgenoot te zoeken. Dat was de tijdgeest toen. Ik heb uiteindelijk een arme man gezocht en heb hem rijk gemaakt. (lacht) Ook toen ik centen nodig had, wilde mijn vader me geen 800.000 frank lenen. Ik begon een bedrijf met een vreemde man, dat kon voor hem niet.’

Heeft dat conservatisme meegespeeld in uw ondernemerschap?

Vandendriessche: ‘Zeker. Toen ik als startende ondernemer bij de bank aanklopte, was de eerste vraag: ‘Wiens meisje ben jij?’ En daarna: ‘Hoe komt het dat uw vader er niet bij is?’ Bij mij werkte dat averechts, maar voor veel vrouwen schrikt dat af.’

Coppens: ‘Vrouwen denken soms nog te klein. Als je voor een job tien vereisten hebt, zullen vrouwen niet solliciteren als ze er maar zes van hebben. Mannen doen dat wel.’

Tot slot, mevrouw Vandendriessche, droomt u nog altijd van jonge mannen?