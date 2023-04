Slechts 10 procent van de oprichters en 13 procent van de bestuurders van start- en scale-ups is een vrouw. Dat bleek deze week uit een studie bij 300 Belgische groeibedrijven. Dat aandeel is in tien jaar nauwelijks gestegen. Hoe dat komt, vroegen we aan drie vrouwen die wel hun weg vonden in de mannelijke techwereld.