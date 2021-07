Denktank met tachtig jonge ondernemers schiet uit startblokken

Een netwerk van geëngageerde, ondernemende mannen en vrouwen, gecoacht door een veertigtal ervaren bedrijfsleiders, is vorig weekend voor het eerst bijeengekomen. De selectie van deelnemers is intussen bekend.

Hoewel het project - naar buitenlandse voorbeeld - 'Belgium's 40 under 40' heet, kent het sinds zijn oprichting eind vorig jaar zo'n succes dat al twee groepen van veertig zijn opgericht. Ze werden geselecteerd uit een duizendtal mensen jonger dan 40 om met elkaar in debat te gaan over enkele complexe maatschappelijke uitdagingen in de komende decennia.