Deze vier bedrijven strijden om titel Onderneming van het jaar

De marktleider in beschermende verpakkingen Abriso-Jiffy, de drankenproducent Konings, de aanbieder van industriële rekken Stow en de sanitair- en verwarmingsgroep Van Marcke strijden dit najaar met elkaar om de titel van Onderneming van het jaar. De uitdagingen van de coronacrisis maken de award, meer dan andere jaren, tot een hoogmis van het ondernemerschap.

Voor de 26ste keer reikt EY, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis, de award Onderneming van het jaar uit. Op dinsdag 8 december weten we wie de award in de wacht sleept: Abriso-Jiffy uit Anzegem, Konings uit Zonhoven, Stow uit Spiere-Helkijn of Van Marcke uit Gent.

De genomineerde finalisten werden door EY geselecteerd op basis van vastgelegde criteria, zoals de groei en financiële resultaten van het bedrijf, ondernemerschap, internationalisering, innovatie en deugdelijk bestuur. De grootte en omzet van de onderneming spelen ook, maar slechts in mindere mate, een rol. Vorig jaar won de bioscoopgroep Kinepolis de prijs. De jury wordt dit jaar opnieuw voorgezeten door Michèle Sioen (CEO Sioen Industries) en telt vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld en het academische leven.

We vinden het belangrijk dat we de winnaar, ook in dit coronajaar, op een echt podium in de bloemetjes kunnen zetten. Rudi Braes vicechairman EMEA van EY

Normaal vindt de uitreiking van de award, traditioneel een van de belangrijkste netwerkevents in het Belgische ondernemingsleven, plaats begin oktober. Maar de coronapandemie gooide roet in het eten.

‘We wilden meer zekerheid of de uitreiking, de hoogmis van het ondernemerschap, effectief kon doorgaan’, zegt Rudi Braes, vicechairman EMEA (Europa, Midden-Oosten, India, Afrika) bij het consultancybedrijf EY. ‘Daarom hebben we wat meer tijd genomen. Nu kunnen we zeggen: het zal lukken. Maar hoe het er in december zal uitzien, hangt af van de dan geldende coronamaatregelen. We vinden het belangrijk dat we de winnaar op een fysiek podium in de bloemetjes kunnen zetten. De ondernemer en zijn ondernemerschap moeten centraal staan.’

‘We willen graag ook zoveel mogelijk toeschouwers de gala-avond laten bijwonen. Mogelijk leggen we tijdens de show ook liveverbindingen naar vier of vijf andere locaties in Vlaanderen, bijvoorbeeld in de bedrijven van de finalisten. Het liefst behouden we ook het traditionele netwerkevent na de show, ook al zal dat waarschijnlijk niet kunnen met de 2.200 gasten die we in andere jaren ontvangen.’

Op de proef gesteld

‘In een jaar waarin ondernemerschap nog nooit zo hard op de proef werd gesteld wilden wij de award dit jaar zeker niet overslaan’, zegt ook Isabel Albers, algemeen hoofdredacteur van De Tijd en L’Echo, die partners zijn in de organisatie van de award.

Op 8 december wordt ook de winnaar van de Prijs van de Vlaamse regering voor de scale-up van het jaar bekendgemaakt. De genomineerden voor die prijs worden dinsdag aangekondigd.

Daags voordien wordt ook de Franstalige tegenhanger Entreprise de l'année bekendgemaakt. Daar gaat de strijd tussen de brouwerij Dubuisson, CRM-softwarebouwer Efficy, de specialist in AI voor de industrie I-care, het automatiseringsbedrijf Technord en infrastructuuraannemer TRBA.