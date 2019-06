Duval Union stapt in kapitaal van coachingbedrijf Herculean

De bedrijvengroep Duval Union van de bekende ex-reclameman André Duval gaat Herculean, de onderneming achter onder andere de Hercules Trophy en de Pink Ladies Games, helpen uitbouwen.

Bedrijven en organisaties presteren een heel stuk beter als hun werknemers geëngageerd zijn. Om dat doel te bereiken roepen ze soms hulp van buitenaf in, zoals van het bedrijf Herculean uit Keerbergen. Dat heeft een eigen technologieplatform in huis, gebaseerd op Microsoft Azure, waarmee onder andere het engagement kan gemeten worden en activiteiten om dat engagement te versterken, kunnen worden gegroepeerd.

Denk aan de bekende Hercules Trophy, waarin teams het tegen elkaar opnemen, of de Pink Ladies Games. Maar daarnaast werkt Herculean voor zijn klanten ook allerlei projecten en programma’s op maat uit, met veel aandacht voor geest, lichaam, voeding en sociale interactie.

Dubai

De onderneming telt tien werknemers, maar kan daarnaast meerdere honderden partners inzetten voor projecten en programma’s. Ze was al actief in tien landen, vooral in Europa maar ook in de VS, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten. In Dubai, in die Emiraten, is er een eigen kantoor. De lijst met bekende referenties is lang en telt honderden bedrijven in binnen- en buitenland. Het gaat onder meer om BNP Paribas Fortis, Jaguar Land Rover, Decathlon, Deloitte, KPMG, Voka Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant.

Herculean, dat eerder al een crowdfundingcampagne opzette, krijgt nu een duw in de rug door de instap van Duval Union. Dat is net zoals Herculean een coöperatieve onderneming of, zoals de naam het zegt, eerder een netwerk van bedrijven die actief zijn in consulting, marketing en communicatie. Duval Union werd opgericht door de bekende ex-reclameman André Duval, Klaus Lommatzsch, de vroegere CEO van reclamebureau Duval Guillaume, en Marc Bresseel, een gewezen topmanager van onder meer Microsoft.

19 participaties

In vijf jaar tijd stapte Duval Union al in het kapitaal van 18 bedrijven, die samen goed zijn voor zo’n 240 werknemers. Herculean is nummer 19. ‘Duval Union verwerft door een kapitaalverhoging een belangrijke minderheidsparticipatie’, zegt Yves Vekemans, CEO en medeoprichter van Herculean. Details worden niet vrijgegeven.

Schermvullende weergave Yves Vekemans (links), de CEO van Herculean. Verder van links naar rechts Marc Bresseel en Klaus Lommatzsch van Duval Union, Inge Van Belle, de medeoprichter van Herculean, en Kris Talboom, die Herculean ook mee leidt. ©BB

Beide partijen kennen elkaar al meerdere jaren – zo leverde Bresseel advies aan Herculean en nu wordt hij bestuurder – en van het een kwam het ander. Herculean was op zoek naar een partner en Duval Union besefte dat het in zijn aanbod nog een leemte had op het vlak van employee engagement. ‘We dachten dat we min of meer compleet waren, maar de betrokkenheid van het personeel bleek een rode draad in al onze projecten. Het is een van de cruciale factoren in elk transformatietraject’, zegt Bresseel.

Volgens Vekemans vullen de twee elkaar heel goed aan. Duval Union gaat helpen om de evenemententak (de employee engagement service business) van Herculean verder uit te bouwen, maar de focus ligt vooral op het technologieplatform en op groei in het buitenland. ‘Te beginnen in Dubai, waar we beiden aanwezig zijn. We hebben er elk een netwerk en dat is vrij complementair’, aldus Inge Van Belle, die Herculean mee boven de doopvont hield.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samen kunnen ze ook inspelen op de groeiende aandacht in bedrijven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zeker bij jongere werknemers. ‘Dat is heel belangrijk aan het worden’, zegt Vekemans. Duval Union moet Herculean voorts helpen verder te professionaliseren. Die beweging werd al ingezet onder voorzitter Roger Malevé, bekend van onder meer Gimvindus, Telindus, de Nationale Loterij en Captains of Cycling (Lotto Soudal).